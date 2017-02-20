«Твиттер» начал временно блокировать аккаунты-нарушители

С целью уменьшить число случаев троллинга и оскорблений «Твиттер» начал временно блокировать аккаунты пользователей, нарушающих условия использования сервиса. Об этом сообщил портал Engadget.

Как отмечается, твиты заблокированного аккаунта не могут видеть пользователи, не подписанные на него. Нововведение не только позволяет удерживать оскорбительные публикации в рамках круга людей, которые, оставшись подписчиками, «дали согласие» на просмотр таких сообщений, но и распространяется на упоминания. Например, если злоумышленник пытается отправить твит кому-то , кто на него не подписан, то получатель уведомления не увидит.

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Это не первая мера, которую «Твиттер» принимает в борьбе со случаями неадекватного поведения в сервисе, но этот шаг еще раз подчеркивает приверженность компании адекватной части своей пользовательской базы.

Впрочем, как можно было предположить, некоторые пользователи не очень довольны нововведением. Один из них, например, пожаловался на то, что его аккаунт заблокирован просто из-за слова, которое «Твиттер» считает неприемлемым. Однако компания утверждает, что смотрит на поведение аккаунтов, а не просто блокирует пользователей, основываясь на употреблении ими матерных слов.

Многие пользователи ждали такого рода изменений в «Твиттере» давно.

Один из основных приоритетов «Твиттер» — дать пользователям больше возможностей для управления своими аккаунтами. Генеральный директор компании Джек Дорси

Судя по всему, описанные меры безопасности как раз и являются одной из таких возможностей.