Как отличить настоящий iPhone от подделки

Развитие технологий дарит не только более крутые iPhone, но и массу копий, которые иногда сложно отличить от оригинала. Чтобы не попасть впросак, лучше покупать iPhone у официальных дилеров. Так дороже, зато безопаснее.

Если переплачивать не хочется, можно попытать счастья и поискать более выгодные цены у серых продавцов. Только для начала вооружитесь рекомендациями «Лайфхакера», которые помогут не нарваться на подделку.

Способ 1: простой

Если человек хотя бы раз держал в руках настоящий iPhone, он почти наверняка сможет отличить его от подделки.

Дело в том, чтобы найти такого человека или, на худой конец, самому сходить в фирменный магазин и как следует рассмотреть iPhone, который собираетесь покупать. Материалы, детали внешнего вида, ПО — все сразу бросается в глаза, если знать, куда смотреть.

Способ 2: сложнее

Человек с наметанным глазом сможет отличить подделку, не только не включая iPhone, но и не открывая коробку. Есть несколько верных примет, которые помогут сходу определить клона. Вот они.

1Коробка

У Apple трепетное отношение к деталям, и оно выражается во всем, что касается iPhone, начиная с упаковки. Настоящая коробка должна быть из плотного мелованного картона с ровными углами и логотипом, выполненным методом тиснения. На нижней части обязательно присутствует наклейка с названием модели, серийным номером, IMEI и объемом накопителя. Но главное — это, конечно, содержимое коробки.

2Аксессуары и комплектация

В комплекте с каждым iPhone обязательно идет кабель зарядки, наушники, USB-адаптер , конверт с документацией, наклейками и скрепкой для извлечения лотка сим-карты . Все аксессуары должны быть аккуратно смотаны и упакованы в прозрачные пленки.

Оригинальные кабели, в отличие от подделок, гораздо мягче, а пластик на их разъемах безукоризненно гладкий и не имеет заусенцев или наплывов. Разумеется, все должно быть разложено по своим местам в идеальном порядке.

3Внешний вид iPhone

Смартфон должен создавать впечатление качественной вещи: ощущается вес, металл приятно холодит руку. Все современные iPhone изготавливаются из алюминия, в подделках же материал корпуса может быть любым, вплоть до окрашенного пластика.

У настоящего iPhone детали плотно подогнаны друг к другу и имеют минимальные зазоры. Кнопки и переключатель бесшумного режима должны четко откликаться на нажатия и не иметь люфтов. На задней крышке смартфона обязательно есть IMEI, который совпадает с номерами на коробке и лотке сим-карты .

Надписи Assembled in China бояться не стоит. Она законна, ведь iPhone только разрабатывают в США, а производят и собирают в Китае.

Откровенную подделку с потрохами выдадут детали, которых в настоящем iPhone быть попросту не может. К таким признакам относятся:

съемная задняя крышка и аккумулятор;

поддержка двух или более сим-карт ;

; слот для карт памяти;

разъем microUSB;

телескопическая антенна.

Но даже если подделка качественная и ее внешне сложно отличить от оригинала, все сомнения должны развеяться после включения.

4ПО и внутренняя начинка

Времена корявых переводов и иероглифов в меню давно прошли. Сейчас китайцы научились имитировать интерфейс и точно повторять шрифты. Чего они пока не умеют, так это подделывать функции: ни Siri, ни «Найти iPhone» в клоне работать не будут.

А еще у подделки не может быть валидного серийного номера, который пройдет верификацию на сайте Apple. Поэтому проверка остатка гарантии по серийному номеру является простейшим методом определить, настоящий iPhone или поддельный.

Для проверки надо найти серийный номер в системных настройках (в разделе «Основные» — «Об этом устройстве»), убедиться, что он идентичен номеру на лотке сим-карты и коробке, после ввести его в форму проверки на этой странице. Если iPhone настоящий, сайт выдаст сведения о модели, остаток гарантии и другую информацию. В противном случае отобразится сообщение «К сожалению, этот серийный номер не является верным» или что-то подобное.

Другой вариант идентификации — App Store. Как вы понимаете, все клоны работают под управлением Android, в которой есть собственный магазин приложений Google Play. Именно он и откроется при нажатии на иконку App Store в поддельном iPhone.

Если сомневаетесь и не можете понять, какой магазин перед вами, попробуйте поискать фирменные приложения Apple вроде Keynote или GarageBand: в Google Play их, разумеется, нет и быть не может.

Еще один гарантированный экспресс-метод определения подлинности iPhone — это синхронизация с iTunes.

Медиакомбайн автоматически определяет подключенное устройство, показывая всю информацию о нем, и, как можно догадаться, подделку раскусит на раз. Просто возьмите на встречу с продавцом ноутбук с установленным iTunes и позаботьтесь о подключении к интернету.