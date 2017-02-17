Первый робот-патрульный заступил на службу в Китае

Робот-патрульный появился на вокзале китайской провинции Хэнань, став первым в своем роде роботом для несения патрульной службы на вокзалах КНР. Об этом сообщило агентство China News Service.

Как отмечается, робот-полицейский начал вести патрулирование на вокзале для скоростных поездов города Чжэнчжоу в пятницу. Он ведет патрулирование и наблюдение в зале ожидания.

Робот может патрулировать территорию без помощи человека, сканировать и распознавать лица пассажиров. Он способен отвечать на вопросы пассажиров, сканировать уровень температуры и предупреждать об угрозе пожара.

В течение недели робот будет работать в тестовом режиме, после чего выйдет на дежурство на постоянной основе в ночное время.