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Техноблог

Первый робот-патрульный заступил на службу в Китае

Фото: НТВ. Робот может распознавать лица пассажиров и отвечать на их вопросы

Робот-патрульный появился на вокзале китайской провинции Хэнань, став первым в своем роде роботом для несения патрульной службы на вокзалах КНР. Об этом сообщило агентство China News Service.

Как отмечается, робот-полицейский начал вести патрулирование на вокзале для скоростных поездов города Чжэнчжоу в пятницу. Он ведет патрулирование и наблюдение в зале ожидания.

Робот может патрулировать территорию без помощи человека, сканировать и распознавать лица пассажиров. Он способен отвечать на вопросы пассажиров, сканировать уровень температуры и предупреждать об угрозе пожара.

В течение недели робот будет работать в тестовом режиме, после чего выйдет на дежурство на постоянной основе в ночное время.

Черно-белый робот высотой меньше человеческого роста передвигается на колесах, а на его поверхности расположено множество сенсоров.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/45447/
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