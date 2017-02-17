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Техноблог

Новый недорогой смартфон Rainbow 2 представила компания Cubot

Фото: На передней стороне смартфона 5-дюймовый дисплей. Экран прикрыт 2,5D-стеклом с закругленными краями

Новый недорогой смартфон Rainbow 2 компании Cubot имеет множество как внешних, так и внутренних изменений в сравнении с выпущенным в 2016 году аппаратом. Об этом сообщила «ТехноРеволюция».

Смартфон получил новый дизайн с богатым выбором цветовых решений, а главным нововведением стала двойная камера, позволяющая изменять глубину резкости для размытия заднего фона на снимках.

Cubot Rainbow 2 унаследовал от предшественника четырехъядерный процессор, графический ускоритель, 1 ГБ оперативной памяти и накопитель на 16 ГБ. При этом толщина корпуса уменьшилась почти на 1 мм — до 7,9 миллиметра, а емкость аккумулятора выросла до 2350 мАч.

В Rainbow 2 есть два отдельных слота для SIM-карт и разъем для карты памяти microSD объемом до 256 ГБ.

В Cubot Rainbow 2 установлена двойная основная камера. Один сенсор имеет разрешение 13 мегапикселей, а вспомогательный — 2 мегапикселя. Такая комбинация позволяет измерять расстояние до объектов, чтобы размывать задний фон. Для селфи предусмотрена 5-мегапиксельная фронтальная камера со светодиодной вспышкой.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/45418/
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