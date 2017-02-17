Новый недорогой смартфон Rainbow 2 представила компания Cubot

Новый недорогой смартфон Rainbow 2 компании Cubot имеет множество как внешних, так и внутренних изменений в сравнении с выпущенным в 2016 году аппаратом. Об этом сообщила «ТехноРеволюция».
Смартфон получил новый дизайн с богатым выбором цветовых решений, а главным нововведением стала двойная камера, позволяющая изменять глубину резкости для размытия заднего фона на снимках.
Cubot Rainbow 2 унаследовал от предшественника четырехъядерный процессор, графический ускоритель, 1 ГБ оперативной памяти и накопитель на 16 ГБ. При этом толщина корпуса уменьшилась почти на
В Rainbow 2 есть два отдельных слота для
В Cubot Rainbow 2 установлена двойная основная камера. Один сенсор имеет разрешение 13 мегапикселей, а вспомогательный — 2 мегапикселя. Такая комбинация позволяет измерять расстояние до объектов, чтобы размывать задний фон. Для селфи предусмотрена