Идеальный женский танец создали британские ученые

Женский танец, 3D-модель которого смоделировали ученые из Нортумбрийского университета, гарантированно привлечет внимание мужчин. Об этом пишет издание Nature.

По словам ученых, танец — это универсальное средство человеческого общения, особенно во время ухаживания, представляющее определенные полезные знания для потенциальных партнеров. Именно поэтому танец и привлек внимание ученых.

Как отмечается, во время эксперимента специальная аппаратура фиксировала движения 39 девушек. После первой стадии эксперимента трехмерные модели участниц продемонстрировали группе гетеросексуальных мужчин, которые оценили танец каждой испытуемой.

Проанализировав полученные от экспертной группы данные, ученые сконструировали трехмерную модель идеального женского танца.

Выяснилось, что наивысшие баллы получили девушки, которые задействовали в танце преимущественно нижнюю часть корпуса. При этом избыточная активность рук явно снижала степень привлекательности участниц эксперимента.