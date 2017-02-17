Фотографии нового флагмана Huawei попали в Интернет

За две недели до официального анонса в Интернет попала серия фотографий, на которых запечатлен будущий флагманский смартфон Huawei. Об этом сообщил портал Вести.ru.
Как видно на «утекших»
На лицевой поверхности кнопок нет, а сзади разместились сканер отпечатков пальцев и двойная камера под брендом Leica. У «обычного» Huawei P10, напротив, физическая клавиша с дактилоскопическим сенсором будет находиться под экраном.
Накануне в Huawei заявили, что новинки представят в воскресенье, 26 февраля. Презентация устройств пройдет накануне открытия выставки Mobile World Congress (MWC) в Барселоне.
Как ожидается, в этом году смартфон выйдет в двух вариантах — P10 и P10 Plus. Обеим версиям прочат 5,