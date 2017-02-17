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Техноблог

Фотографии нового флагмана Huawei попали в Интернет

Фото: hitech.vesti.ru. Флагман Huawei получил закругленные кромки, совсем как у Galaxy S7 Edge

За две недели до официального анонса в Интернет попала серия фотографий, на которых запечатлен будущий флагманский смартфон Huawei. Об этом сообщил портал Вести.ru.

Как видно на «утекших» пресс-рендерах (изображениях для прессы), фронтальная панель фаблета P10 Plus будет «закруглена» с обеих кромок — совсем как у Galaxy S7 Edge или Huawei Mate 9 (Porsche Design).

На лицевой поверхности кнопок нет, а сзади разместились сканер отпечатков пальцев и двойная камера под брендом Leica. У «обычного» Huawei P10, напротив, физическая клавиша с дактилоскопическим сенсором будет находиться под экраном.

Фото: hitech.vesti.ru. Если верить блогу Эвана Бласса (@evleaks), модель выйдет в синей, золотистой и зеленой расцветках.

Накануне в Huawei заявили, что новинки представят в воскресенье, 26 февраля. Презентация устройств пройдет накануне открытия выставки Mobile World Congress (MWC) в Барселоне.

Как ожидается, в этом году смартфон выйдет в двух вариантах — P10 и P10 Plus. Обеим версиям прочат 5,5-дюймовые QHD-экраны, от 4 до 6 гигабайт оперативной памяти и флеш-накопитель объемом 32–128 ГБ. В продажу они поступят в марте—апреле.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/45380/
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