Фотографии нового флагмана Huawei попали в Интернет

За две недели до официального анонса в Интернет попала серия фотографий, на которых запечатлен будущий флагманский смартфон Huawei. Об этом сообщил портал Вести.ru.

Как видно на «утекших» пресс-рендерах (изображениях для прессы), фронтальная панель фаблета P10 Plus будет «закруглена» с обеих кромок — совсем как у Galaxy S7 Edge или Huawei Mate 9 (Porsche Design).

На лицевой поверхности кнопок нет, а сзади разместились сканер отпечатков пальцев и двойная камера под брендом Leica. У «обычного» Huawei P10, напротив, физическая клавиша с дактилоскопическим сенсором будет находиться под экраном.

Фото: hitech.vesti.ru. Если верить блогу Эвана Бласса (@evleaks), модель выйдет в синей, золотистой и зеленой расцветках.

Накануне в Huawei заявили, что новинки представят в воскресенье, 26 февраля. Презентация устройств пройдет накануне открытия выставки Mobile World Congress (MWC) в Барселоне.