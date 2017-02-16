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Техноблог

Приложение для подсчета калорий в еде по фото создали в Японии

Фото: thefork.by. Для определения числа калорий надо просто сфотографировать блюдо

Компания Sony выпустила приложение Lifelog, которое способно определять уровень калорийности блюд по фото. Для этого достаточно просто сфотографировать еду, а приложение подсчитает приблизительную ее калорийность автоматически, сообщило NDTV.

Приложение способно не просто считать калории в еде, но и давать полезные рекомендации в случае, если пользователь укажет информацию о себе и желаемые цели, например — сброс веса.

В итоге приложение может способствовать уменьшению количества потребляемых вредных блюд и ведению здорового образа жизни пользователей.

Подобную программу Sony разрабатывает для бизнеса. Приложение Meal Image Analysis предназначено для компаний. Оно будет следить за здоровьем сотрудников и беречь их от нездорового рациона.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/45304/
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