Приложение для подсчета калорий в еде по фото создали в Японии

Компания Sony выпустила приложение Lifelog, которое способно определять уровень калорийности блюд по фото. Для этого достаточно просто сфотографировать еду, а приложение подсчитает приблизительную ее калорийность автоматически, сообщило NDTV.

Приложение способно не просто считать калории в еде, но и давать полезные рекомендации в случае, если пользователь укажет информацию о себе и желаемые цели, например — сброс веса.

В итоге приложение может способствовать уменьшению количества потребляемых вредных блюд и ведению здорового образа жизни пользователей.

Подобную программу Sony разрабатывает для бизнеса. Приложение Meal Image Analysis предназначено для компаний. Оно будет следить за здоровьем сотрудников и беречь их от нездорового рациона.