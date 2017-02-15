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Техноблог

Рейтинг лучших Android-смартфонов 2016 года

Фото: Интернет. Xiaomi Redmi Note 3 – самый популярный Android-смартфон 2016 года по версии AnTuTu

AnTuTu — популярнейший в мире бенчмарк для оценки смартфонов. Разработчики сервиса периодически публикуют рейтинги мобильных устройств. И вот на сайте бенчмарка появился топ наиболее часто тестируемых Android-смартфонов за весь 2016 год.

Данный рейтинг можно считать довольно точным показателем популярности того или иного устройства, ведь перед тестированием гаджет нужно купить.

Самые популярные Android-смартфоны в мире

  • Xiaomi Redmi Note 3
  • Xiaomi Mi5
  • Samsung Galaxy S7 Edge
  • Samsung Galaxy S6
  • LeEco Le 2
  • OnePlus 3
  • Asus ZenFone 2
  • Xiaomi Redmi Note 2
  • Xiaomi Mi4c
  • Xiaomi Redmi 3

Самые популярные Android-смартфоны в Китае

  • Xiaomi Mi5
  • Xiaomi Redmi Note 3
  • LeEco Le 2
  • Samsung Galaxy S7 Edge
  • Huawei Mate 8
  • Xiaomi Mi Note
  • OnePlus 3
  • Meizu MX5
  • ZUK Z2
  • LeEco Le Max 2

Самые популярные Android-смартфоны в США

  • Samsung Galaxy S7 Edge
  • Samsung Galaxy S7
  • Samsung Galaxy Note 4
  • Samsung Galaxy Note 5
  • Huawei Nexus 6P
  • Xiaomi Redmi Note 3
  • Motorola Nexus 6
  • OnePlus 3
  • Samsung Galaxy S5
  • Samsung Galaxy Note 7

Самые популярные Android-смартфоны в России

  • Xiaomi Redmi Note 3
  • Asus ZenFone 2
  • Xiaomi Redmi 3
  • Xiaomi Mi5
  • Xiaomi Redmi Note 2
  • Samsung Galaxy S6
  • Samsung Galaxy S5
  • Samsung Galaxy A5
  • Samsung Galaxy S7 Edge
  • Samsung Galaxy S7

Помимо рейтинга Android-устройств, на которые чаще других устанавливался бенчмарк, AnTuTu опубликовал список лучших смартфонов 2016 года в различных номинациях.

Samsung Galaxy S7 Edge — лучший смартфон 2016 года

После громкого провала Note 7 фаблет Galaxy S7 Edge фактически занял его место, и это положительно сказалось на продажах устройства. Прекрасный дизайн, отличная производительность и отсутствие значительных изъянов определили успех S7 Edge. Вполне заслуженное первое место для Samsung.

OnePlus 3T — самый производительный смартфон

Убийца флагманов OnePlus, получивший свое прозвище не просто так. Этот смартфон может похвастать высочайшим средним рейтингом AnTuTu, составившим 162 тысячи 180 баллов.

Huawei Mate 9 — лучший бизнес-смартфон

Большой экран, удобный дизайн и производительный процессор. Это устройство идеально подходит для деловых людей.

Vivo Xplay 6 — смартфон с лучшим звуком и камерой

Потрясающая камера и ЦАП на основе чипа ES9038 сделали флагманский смартфон от Vivo лучшим устройством для фото- и видеосъемки и прослушивания музыки.

Xiaomi Mi MIX — самый инновационный смартфон

Экран, занимающий 91,3 процента передней панели, керамический корпус, ультразвуковой датчик приближения и невероятно миниатюрная фронтальная камера. Обилие нестандартных решений, благодаря которым Mi MIX стал самым инновационным смартфоном года.

Meizu Pro 6 — смартфон с лучшим дизайном

Непревзойденным с точки зрения внешнего вида оказался музыкальный флагман от Meizu. Устройства этой компании действительно прекрасно выглядят, хотя и находятся люди, обвиняющие китайцев в копировании дизайна у Apple.

В России назвали самые качественные смартфоны

Фото: YouTube. По версии Роскачество, Samsung Galaxy S7 Edge – один из самых надежных смартфонов

Практически одновременно с бенчмарком свой рейтинг опубликовала Российская система качества (Роскачество), которая выявила лучшие смартфоны 2016 года. Наивысшей общей оценки, которая складывалась из совокупности баллов, удостоилась продукция Samsung, Apple, LG, Sony, HTC и Huawei.

  • Samsung Galaxy S7 Edge
  • Samsung Galaxy Note 3
  • Samsung Galaxy Note 4
  • Samsung Galaxy S7
  • Samsung Galaxy S4
  • Samsung Galaxy S6
  • Samsung Galaxy S6 Edge
  • LG G4
  • Samsung Galaxy S5
  • iPhone 7 и iPhone 7 Plus

На последних позициях разместились Acer Liquid Z220, Alcatel Pixi 4, Nokia X Dual SIM, Nokia Asha 311, Samsung Galaxy Fame Lite, Huawei Ascend, ZTE Blade L2, Acer Liquid Z3, LG K5, ZTE Blade G Lux, Nokia Lumia 530, ZTE Blade L3 и Microsoft Lumia 535.

Организация изучила около 250 моделей. Гаджеты оценивались по 20 направлениям, включая прочность, качество звука и видео, производительность, скорость обработки данных, функциональность, работу аккумулятора и так далее.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/45168/
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