Рейтинг лучших Android-смартфонов 2016 года

AnTuTu — популярнейший в мире бенчмарк для оценки смартфонов. Разработчики сервиса периодически публикуют рейтинги мобильных устройств. И вот на сайте бенчмарка появился топ наиболее часто тестируемых
Данный рейтинг можно считать довольно точным показателем популярности того или иного устройства, ведь перед тестированием гаджет нужно купить.
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Помимо рейтинга
После громкого провала Note 7 фаблет Galaxy S7 Edge фактически занял его место, и это положительно сказалось на продажах устройства. Прекрасный дизайн, отличная производительность и отсутствие значительных изъянов определили успех S7 Edge. Вполне заслуженное первое место для Samsung.
Убийца флагманов OnePlus, получивший свое прозвище не просто так. Этот смартфон может похвастать высочайшим средним рейтингом AnTuTu, составившим 162 тысячи 180 баллов.
Большой экран, удобный дизайн и производительный процессор. Это устройство идеально подходит для деловых людей.
Потрясающая камера и ЦАП на основе чипа ES9038 сделали флагманский смартфон от Vivo лучшим устройством для фото- и видеосъемки и прослушивания музыки.
Экран, занимающий 91,3 процента передней панели, керамический корпус, ультразвуковой датчик приближения и невероятно миниатюрная фронтальная камера. Обилие нестандартных решений, благодаря которым Mi MIX стал самым инновационным смартфоном года.
Непревзойденным с точки зрения внешнего вида оказался музыкальный флагман от Meizu. Устройства этой компании действительно прекрасно выглядят, хотя и находятся люди, обвиняющие китайцев в копировании дизайна у Apple.
В России назвали самые качественные смартфоны
Практически одновременно с бенчмарком свой рейтинг опубликовала Российская система качества (Роскачество), которая выявила лучшие смартфоны 2016 года. Наивысшей общей оценки, которая складывалась из совокупности баллов, удостоилась продукция Samsung, Apple, LG, Sony, HTC и Huawei.
На последних позициях разместились Acer Liquid Z220, Alcatel Pixi 4, Nokia X Dual SIM, Nokia Asha 311, Samsung Galaxy Fame Lite, Huawei Ascend, ZTE Blade L2, Acer Liquid Z3, LG K5, ZTE Blade G Lux, Nokia Lumia 530, ZTE Blade L3 и Microsoft Lumia 535.
Организация изучила около 250 моделей. Гаджеты оценивались по 20 направлениям, включая прочность, качество звука и видео, производительность, скорость обработки данных, функциональность, работу аккумулятора и так далее.