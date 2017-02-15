Рейтинг лучших Android-смартфонов 2016 года

AnTuTu — популярнейший в мире бенчмарк для оценки смартфонов. Разработчики сервиса периодически публикуют рейтинги мобильных устройств. И вот на сайте бенчмарка появился топ наиболее часто тестируемых Android-смартфонов за весь 2016 год.

Данный рейтинг можно считать довольно точным показателем популярности того или иного устройства, ведь перед тестированием гаджет нужно купить.

Самые популярные Android-смартфоны в мире

Xiaomi Redmi Note 3

Xiaomi Mi5

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S6

LeEco Le 2

OnePlus 3

Asus ZenFone 2

Xiaomi Redmi Note 2

Xiaomi Mi4c

Xiaomi Redmi 3

Самые популярные Android-смартфоны в Китае

Xiaomi Mi5

Xiaomi Redmi Note 3

LeEco Le 2

Samsung Galaxy S7 Edge

Huawei Mate 8

Xiaomi Mi Note

OnePlus 3

Meizu MX5

ZUK Z2

LeEco Le Max 2

Самые популярные Android-смартфоны в США

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy Note 4

Samsung Galaxy Note 5

Huawei Nexus 6P

Xiaomi Redmi Note 3

Motorola Nexus 6

OnePlus 3

Samsung Galaxy S5

Samsung Galaxy Note 7

Самые популярные Android-смартфоны в России

Xiaomi Redmi Note 3

Asus ZenFone 2

Xiaomi Redmi 3

Xiaomi Mi5

Xiaomi Redmi Note 2

Samsung Galaxy S6

Samsung Galaxy S5

Samsung Galaxy A5

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S7

Помимо рейтинга Android-устройств , на которые чаще других устанавливался бенчмарк, AnTuTu опубликовал список лучших смартфонов 2016 года в различных номинациях.

Samsung Galaxy S7 Edge — лучший смартфон 2016 года

После громкого провала Note 7 фаблет Galaxy S7 Edge фактически занял его место, и это положительно сказалось на продажах устройства. Прекрасный дизайн, отличная производительность и отсутствие значительных изъянов определили успех S7 Edge. Вполне заслуженное первое место для Samsung.

OnePlus 3T — самый производительный смартфон

Убийца флагманов OnePlus, получивший свое прозвище не просто так. Этот смартфон может похвастать высочайшим средним рейтингом AnTuTu, составившим 162 тысячи 180 баллов.

Huawei Mate 9 — лучший бизнес-смартфон

Большой экран, удобный дизайн и производительный процессор. Это устройство идеально подходит для деловых людей.

Vivo Xplay 6 — смартфон с лучшим звуком и камерой

Потрясающая камера и ЦАП на основе чипа ES9038 сделали флагманский смартфон от Vivo лучшим устройством для фото- и видеосъемки и прослушивания музыки.

Xiaomi Mi MIX — самый инновационный смартфон

Экран, занимающий 91,3 процента передней панели, керамический корпус, ультразвуковой датчик приближения и невероятно миниатюрная фронтальная камера. Обилие нестандартных решений, благодаря которым Mi MIX стал самым инновационным смартфоном года.

Meizu Pro 6 — смартфон с лучшим дизайном

Непревзойденным с точки зрения внешнего вида оказался музыкальный флагман от Meizu. Устройства этой компании действительно прекрасно выглядят, хотя и находятся люди, обвиняющие китайцев в копировании дизайна у Apple.

В России назвали самые качественные смартфоны

Фото: YouTube. По версии Роскачество, Samsung Galaxy S7 Edge – один из самых надежных смартфонов

Практически одновременно с бенчмарком свой рейтинг опубликовала Российская система качества (Роскачество), которая выявила лучшие смартфоны 2016 года. Наивысшей общей оценки, которая складывалась из совокупности баллов, удостоилась продукция Samsung, Apple, LG, Sony, HTC и Huawei.

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy Note 3

Samsung Galaxy Note 4

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy S6

Samsung Galaxy S6 Edge

LG G4

Samsung Galaxy S5

iPhone 7 и iPhone 7 Plus

На последних позициях разместились Acer Liquid Z220, Alcatel Pixi 4, Nokia X Dual SIM, Nokia Asha 311, Samsung Galaxy Fame Lite, Huawei Ascend, ZTE Blade L2, Acer Liquid Z3, LG K5, ZTE Blade G Lux, Nokia Lumia 530, ZTE Blade L3 и Microsoft Lumia 535.

Организация изучила около 250 моделей. Гаджеты оценивались по 20 направлениям, включая прочность, качество звука и видео, производительность, скорость обработки данных, функциональность, работу аккумулятора и так далее.