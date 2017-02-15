Легендарная Nokia 3310 возвращается на рынок

Финская компания HMD Global, владеющая лицензией на выпуск смартфонов под брендом Nokia, планирует представить четыре модели этих телефонов на Всемирном мобильном конгрессе, который откроется в Барселоне в конце февраля. Об этом сообщил портал VentureBeat.

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Помимо нового смартфона Nokia 6, который уже выпущен в этом году на китайском рынке, компания, по данным портала, презентует аппараты более низкой ценовой категории — Nokia 5 и Nokia 3.

Однако наиболее интересной из новинок должна стать, как утверждает издание, современная версия классического кнопочного телефона Nokia 3310, который до сих пор ценят за долгую жизнь аккумулятора и прочность. Его стоимость составит всего 59 евро. Представить телефоны публике HMD Global планирует 26 февраля.

В прошлом году Nokia объявила, что планирует вернуться к выпуску смартфонов в 2017 году, после того как несколько лет назад продала свой мобильный бизнес Microsoft.

«В соответствии со стратегическим соглашением, касающимся прав на бренд и лицензирование интеллектуальной собственности, Nokia Technologies передаст HMD Global Oy, новой компании, созданной в Финляндии, эксклюзивную глобальную лицензию на создание телефонов и планшетов под брендом Nokia», — отмечали тогда в компании.