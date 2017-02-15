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Техноблог

Легендарная Nokia 3310 возвращается на рынок

Фото: gizlogic.com. В 2000-х годах, по неофициальным данным, продано более 100 миллионов Nokia 3310

Финская компания HMD Global, владеющая лицензией на выпуск смартфонов под брендом Nokia, планирует представить четыре модели этих телефонов на Всемирном мобильном конгрессе, который откроется в Барселоне в конце февраля. Об этом сообщил портал VentureBeat.

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Помимо нового смартфона Nokia 6, который уже выпущен в этом году на китайском рынке, компания, по данным портала, презентует аппараты более низкой ценовой категории — Nokia 5 и Nokia 3.

Однако наиболее интересной из новинок должна стать, как утверждает издание, современная версия классического кнопочного телефона Nokia 3310, который до сих пор ценят за долгую жизнь аккумулятора и прочность. Его стоимость составит всего 59 евро. Представить телефоны публике HMD Global планирует 26 февраля.

В прошлом году Nokia объявила, что планирует вернуться к выпуску смартфонов в 2017 году, после того как несколько лет назад продала свой мобильный бизнес Microsoft.

«В соответствии со стратегическим соглашением, касающимся прав на бренд и лицензирование интеллектуальной собственности, Nokia Technologies передаст HMD Global Oy, новой компании, созданной в Финляндии, эксклюзивную глобальную лицензию на создание телефонов и планшетов под брендом Nokia», — отмечали тогда в компании.

Nokia — финская транснациональная компания, производитель телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/45146/
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