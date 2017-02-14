10 сценариев того, как селфи изменят жизнь людей

Сегодня селфи кажется бесполезным развлечением, но в будущем, уверены в Sony Mobile, она превратится в явление, которое преобразит ряд видов человеческой деятельности. К такому выводу компания пришла на основании результатов опроса 6500 потребителей из Великобритании, Франции, Германии и Испании.

Проводить исследование помогала компания Futurizon и ее ведущий футуролог Ян Пирсон. С его помощью Sony Mobile изучила перспективы применения селфи в различных сферах жизни в недалеком будущем, выделив десять наиболее важных сценариев.

1Знакомства

Анализ селфи с новым человеком позволит понять, насколько хорошо прошла встреча.

2Досуг

Фото: 3dnews.ru. Все больше посетителей аттракционов не просто хотят на них покататься, но и сделать на них селфи

Владельцы развлекательных парков должны позаботиться о том, чтобы аттракционы оснащались специальными держателями для смартфонов, ведь все большее число посетителей хочет не просто покататься на «американских горках», но и запечатлеть себя во время этого. Держатели должны позволять взять удачный ракурс и гасить вибрации.

3Медицина

Некоторые визиты к доктору можно заменить виртуальным общением с ним, например, посредством видеозвонков. Диагноз по селфи в Sony Mobile тоже не считают научной фантастикой: современные фронтальные камеры смартфонов могут делать настолько четкие фотографии, что по ним врачи смогут определять различные кожные заболевания.

4Банковские услуги

Фото: theRunet. Ряд аналитиков считают, что селфи может стать более безопасным способом подтверждения операции, чем традиционный ввод пароля

Почти половина респондентов в возрасте 25–34 лет высказалась за использование банками селфи в качестве биометрического идентификатора клиента.

5Фитнес

Отслеживая с помощью селфи-камеры движения тела, искусственный интеллект сможет не только сосчитать сожженные на тренировке калории, но и дать рекомендации по выполнению упражнений.

6Пошив одежды

Чтобы снять мерки, не надо лично посещать ателье. Клиенту достаточно заснять себя с нескольких ракурсов, а программа создаст на основе снимков 3D-модель его тела с указанием всех необходимых параметров.

7Розничная торговля

Фото: 3dnews.ru. С помощью селфи можно будет не только заказать пошив одежды, но и примерить ее виртуально

Смартфон сможет показать пользователю, как он будет выглядеть в новой одежде, при этом надевать ее не придется. Особенно такая функция пригодится для покупок в интернет-магазинах , а в обычных примерочных она поможет подобрать наилучший цвет понравившейся модели.

8Социальная валюта

Использование селфи вместо билета на посещение музея или кинотеатра имеет большие перспективы.

9Робототехника

Сейчас селфи делаются в основном с руки либо применяют монопод. Однако в будущем распространится использование беспилотников. Особенно полезными они окажутся, когда пользователь захочет сделать фотографию во время занятий спортом — в таком случае его руки останутся свободными.

Фото: Ski.ru. Летающие помощники спасут многих экстремалов от необдуманных поступков

Применение же роботов позволит людям делать эффективные селфи в опасных местах, не рискуя жизнью и здоровьем. Робота предполагается использовать в роли дублера, на готовом снимке заменяя его человеком.

10Дом

Селфи могут служить не только идентификатором в банках, но и как один из способов авторизоваться при входе в дом или для доступа в салон автомобиля.