У черных iPhone 7 обнаружили неожиданную проблему

Если обладатели iPhone 7 и 7 Plus в корпусе цвета «черный оникс» (Jet Black) жаловались на мелкие царапины на глянцевой поверхности (что неудивительно), то обладателей матовых черных моделей одолевает другая напасть. Со временем краска на корпусе облезает, обнажая металл, пишет 9to5Mac.

Неприятной особенности посвящена ветка обсуждений на форуме Apple.

«Я купил iPhone 7 Plus и спустя три недели обнаружил, что краска шелушится возле правого динамика», — пожаловался один из пользователей.

По его словам, представители Apple попросили его отправить несколько изображений проблемной области, однако спустя 12 дней ответили, что облезание краски считается косметическим повреждением, на которое не распространяется гарантия.