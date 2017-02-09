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Техноблог

У черных iPhone 7 обнаружили неожиданную проблему

Фото: 9to5mac.com. Облезающая краска стала проблемой матовых черных моделей iPhone 7

Если обладатели iPhone 7 и 7 Plus в корпусе цвета «черный оникс» (Jet Black) жаловались на мелкие царапины на глянцевой поверхности (что неудивительно), то обладателей матовых черных моделей одолевает другая напасть. Со временем краска на корпусе облезает, обнажая металл, пишет 9to5Mac.

Неприятной особенности посвящена ветка обсуждений на форуме Apple.

«Я купил iPhone 7 Plus и спустя три недели обнаружил, что краска шелушится возле правого динамика», — пожаловался один из пользователей.

По его словам, представители Apple попросили его отправить несколько изображений проблемной области, однако спустя 12 дней ответили, что облезание краски считается косметическим повреждением, на которое не распространяется гарантия.

Владельцы смартфонов с отслаивающейся на торцах краской отмечают, что не роняли смартфоны и не подвергали их другим механическим воздействиям. При этом обладатели iPhone 7 и 7 Plus в корпусах серебристого, золотого и розово-золотого на подобную проблему не жалуются.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/45002/
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