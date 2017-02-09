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Техноблог

В WhatsApp появилась новая опция защиты аккаунта

Фото: MacDigger. Новая функция позволит обезопасить аккаунт даже в случае, если злоумышленник завладел связкой из логина и пароля

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, внедрил новую функцию, которая усиливает защиту аккаунта от несанкционированного доступа. Об этом сообщила служба поддержки WhatsApp.

Как отмечается, если включить двухшаговую проверку, то программа начнет запрашивать шестизначный PIN-код при любой попытке подтверждения номера телефона.

Чтобы включить авторизацию в два этапа, надо зайти в «Настройки» — «Аккаунт» — «Двухшаговая проверка» и нажать «Включить».

«При включении данной функции вы можете дополнительно ввести адрес электронной почты, — отметила служба поддержки WhatsApp. — С его помощью WhatsApp отправит вам ссылку, чтобы в случае если когда-нибудь забудете шестизначный код доступа, вы смогли отключить двухшаговую проверку и защитить свой аккаунт».

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Мессенджер не проверяет подлинность почты, поэтому вводить надо реальный адрес. Если пользователь забудет код доступа и не укажет почтовый адрес, то для отключения двухшаговой проверки он сможет повторно пройти подтверждение в WhatsApp только в течение семи дней с момента последнего использования приложения.

Двухуровневую авторизацию поддерживают многие крупные сайты, включая Twitter, Facebook, Google и «ВКонтакте». Особенно часто такую систему применяют онлайн-банки для одобрения транзакций с высокой степенью риска. Она позволяет обезопасить аккаунт даже в том случае, если злоумышленник завладел связкой из логина и пароля.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/44951/
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