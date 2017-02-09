В WhatsApp появилась новая опция защиты аккаунта

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, внедрил новую функцию, которая усиливает защиту аккаунта от несанкционированного доступа. Об этом сообщила служба поддержки WhatsApp.

Как отмечается, если включить двухшаговую проверку, то программа начнет запрашивать шестизначный PIN-код при любой попытке подтверждения номера телефона.

Чтобы включить авторизацию в два этапа, надо зайти в «Настройки» — «Аккаунт» — «Двухшаговая проверка» и нажать «Включить».

«При включении данной функции вы можете дополнительно ввести адрес электронной почты, — отметила служба поддержки WhatsApp. — С его помощью WhatsApp отправит вам ссылку, чтобы в случае если когда-нибудь забудете шестизначный код доступа, вы смогли отключить двухшаговую проверку и защитить свой аккаунт».

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Мессенджер не проверяет подлинность почты, поэтому вводить надо реальный адрес. Если пользователь забудет код доступа и не укажет почтовый адрес, то для отключения двухшаговой проверки он сможет повторно пройти подтверждение в WhatsApp только в течение семи дней с момента последнего использования приложения.