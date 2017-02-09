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Техноблог

Доказано: пользователи iPhone и Android-смартфонов не хотят знакомиться

Фото: Интернет. Пока никто не может объяснить причин нелюбви владельцев смартфонов на Android к обладателям iPhone

Сотрудники популярного сайта знакомств провели исследование и выяснили, что если вы владелец Android-смартфона, то у вас практически нет шансов на создание пары с любителем техники Apple. Об этом пишет «Лайфхакер».

Противостояние поклонников iPhone и Android-гаджетов — хорошо известное явление в Интернете. Принято считать, что взаимная неприязнь проявляется только при обсуждении технических достоинств и недостатков каждой из платформ.

Однако владельцы популярного сайта знакомств Match.com провели любопытное исследование, которое доказывает, что на самом деле речь о более глубоких противоречиях.

По статистике, основанной на анализе тысяч анкет посетителей сайта знакомств, обладатели iPhone отказывают в свидании владельцам Android-гаджетов в 21 раз чаще.

Последние не остаются в долгу. Их мнение о человеке в 15 раз чаще становится негативным, если он пользуется смартфоном Apple.

Впрочем, есть один вопрос, относительно которого обе стороны придерживаются одинакового мнения. Если человек не обновлял смартфон несколько лет (независимо от производителя), то его шансы на свидание снижаются на 56 процентов.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/44869/
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