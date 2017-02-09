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Техноблог

Осторожно: новый вирус на службе у мошенников

Специалисты компании Symantec обнаружили новую опасную модификацию популярного вредоноса Android. Lockdroid. E. Ее поведение похоже на десктопные вирусы, при этом если на смартфоне или планшете открыт root-доступ, Android. Lockdroid. E действует особым образом. Об этом сообщают российские СМИ.

Выкуп за развлечение

Как сообщается, вирус активно используют вымогатели.

Ранее его распространяли преимущественно с приложениями для взрослых. Вредоносное ПО устанавливалось на Android-гаджет, блокировало доступ к нему и выполняло шифрование файлов.

Деньги злоумышленники вымогали не только за расшифровку. Они угрожали разослать список просмотренных сайтов для взрослых всем пользователям из списка контактов жертвы, если она не заплатит выкуп. Кроме того, если пользователь не платил, настройки гаджета сбрасывались до заводских, вся информация уничтожалась.

Позднее Android. Lockdroid. E стал устанавливаться в системный раздел. Штатные средства не позволяли удалить его. При этом экран блокировался картинкой до получения выкупа, на нажатие кнопок гаджет не реагировал.

Если вирус воспринимается как системное приложение, удалить его стандартными средствами нельзя.

В любом случае вымогатели усложняют жизнь пользователю. Для чтения QR-кода нужен еще один смартфон. А так как код выводится на фоне порнокартинки, у коллеги или ребенка второй гаджет не попросишь. Решение проблемы — перепрошивка устройства, но она лишает всех данных.

Что делать?

— Не скачивайте приложения с подозрительных сайтов.

— Если приложение запрашивает разрешения, которые в целом не нужны для его работы, не стоит его устанавливать.

— Пользуйтесь надежным антивирусом и регулярно проверяйте устройство на наличие вредоносного ПО.

— Установите расписание автоматического создания резервных копий данных на удаленном сервере.

— Регулярно обновляйте программное обеспечение, установленное на смартфоне или планшете.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/44779/
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