Какие данные о пользователях собирает Facebook. И что с этим делать

Facebook собирает колоссальный массив информации о пользователях. В 2014 году разработчики соцсети сообщали, что каждый день на серверах добавляется 600 терабайт данных.
Специалист по анализу данных Вики Бойкис собрала в своем блоге информацию обо всем, что знает про вас Facebook. Кратко об основных выводах специалиста.
Соцсеть хранит информацию обо всем, что вы публиковали — постах, мероприятиях, которые вас заинтересовали, фотографиях, которые вы загрузили и на которых вас отметили, загруженных видео, личных сообщениях. Она в курсе о добавленных друзьях (включая дату добавления) и устройствах, с которых вы входили в аккаунт.
Написали пост, но в последний момент передумали и не стали нажимать «Опубликовать»? Или переписали текст с «Мой начальник козел» на «Работать нынче непросто»? Соцсеть все равно запомнит все, что вы вводили в поле для публикации.
Стерли комментарий? Хорошо, в вашей френдленте этого теперь не видно, но с сервера информация не удалилась.
Бывший сотрудник Facebook в 2013 году писал: «Если отвечать на вопрос «Можно ли заплатить Facebook, чтобы правильно удалить всю вашу информацию?», где «правильно» означает полное стирание всех следов вашего существования в Facebook, то ответом будет «нет». Он отмечал, что через некоторое время сохраненные данные просто перестают быть привязанными к личности конкретного пользователя, решившего удалить аккаунт.
В Facebook работает программа DeepFace, которая учится распознавать лица людей. Каждый раз, когда ваш друг отмечает вас на фотографии, он пополняет базу DeepFace, и в следующий раз программе будет проще «узнать» вас.
Facebook сама и с помощью партнеров анализирует профили пользователей, чтобы собрать дополнительные данные о них: предпочтения в рекламе; номера телефонов, домашние адреса и дополнительные адреса электронной почты; местоположение, пол, язык, уровень образования, доходы, стоимость, площадь и год постройки дома.
В Facebook можно загружать
Facebook следит, какие еще сайты вы посещали. Даже если вы выйдете из аккаунта, соцсеть будет пытаться отследить вас с помощью куки. Причем на сторонних сайтах Facebook может даже следить за перемещениями курсора.
Агрегирует и использует в разных целях. В первую очередь для таргетирования рекламы. Но, возможно, компания тайком проводит социальные эксперименты и исследования, изучая ваши лайки и изменяя порядок постов в ленте новостей. Возможно, передает данные госорганам или страховым компаниям. Не исключено, что их изучают и сотрудники компании в личных целях.
Вики Бойкис составила список правил, которых она придерживается при использовании Facebook.