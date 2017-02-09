13:22
0
USD 69.43
EUR 74.01
RUB 1.17
Техноблог

Видео нового Samsung Galaxy S8 появилось в Сети

Сайт MySmartPrice и ведущие Twitter-аккаунта @OnLeaks, прославившиеся достоверными утечками, выпустили видео, на котором еще не анонсированные мобильные новинки Samsung запечатлены со всех ракурсов.

Отталкиваясь от просочившихся в Сеть изображений и слухов, авторы создали, по их словам, самые правдивые 3D-рендеры долгожданных Android-смартфонов.

На видео обе модели — Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus — выполнены в стеклянно-металлическом дизайне, оснащены изогнутыми экранами от края до края, сканером радужной оболочки глаза, портом USB Type-C, аудиовходом и сканером отпечатков пальцев на задней крышке.

На левом ребре разместятся кнопка включения питания и регулировки громкости, справа — еще одна физическая клавиша (как считается, для вызова нового голосового помощника Bixby).

При этом, вопреки слухам, ни один из смартфонов Samsung не получит систему из двух камер. Разрешение основного «глазка» составит 12 мегапикселей, а 8-мегапиксельная селфи-камера сможет записывать QHD-видео.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/44703/
просмотров: 1058
Версия для печати
Материалы по теме
В Японии создали смартфон, который можно мыть с мылом
Беспроводную зарядку почти для всех гаджетов создали французы
Китайцы разработали смартфон, определяющий подделки лекарств и драгоценностей
Эксперты назвали самый мощный смартфон 2016 года
Xiaomi показала белый безрамочный смартфон-гигант
Инсайдеры показали новейшие смартфоны Nokia
На рынке появится цельнометаллический смартфон UMi Z с десятиядерным процессором
Смартфон Ulefone Armor заморозили и сбросили с 30-метровой высоты
Samsung отозвал 2,8 миллиона стиральных машин. Одна из них сломала челюсть владельцу
Galaxy S8: что ждать от главного Android-смартфона 2017 года
Популярные новости
&laquo;Одноклассники&raquo; выпустили специальную версию браузера Firefox «Одноклассники» выпустили специальную версию браузера Firefox
Lenovo представила бюджетный ноутбук-трансформер на&nbsp;Android Lenovo представила бюджетный ноутбук-трансформер на Android
Самый мощный и&nbsp;маленький компьютер в&nbsp;мире выпустили в&nbsp;Китае Самый мощный и маленький компьютер в мире выпустили в Китае
В&nbsp;слежке за&nbsp;пользователями уличили &laquo;умные&raquo; телевизоры Vizio В слежке за пользователями уличили «умные» телевизоры Vizio
Бизнес
MegaCom: контролируйте свои расходы на&nbsp;связь MegaCom: контролируйте свои расходы на связь
&laquo;Скай Мобайл&raquo; (ТМ&nbsp;Beeline) запустил обновленный официальный сайт «Скай Мобайл» (ТМ Beeline) запустил обновленный официальный сайт
MegaCom расширяет географию роуминга MegaCom расширяет географию роуминга
Мобильный оператор О! наградил победителей второго этапа лотереи Мобильный оператор О! наградил победителей второго этапа лотереи