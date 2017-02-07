Lenovo представила бюджетный ноутбук-трансформер на Android

Lenovo представила бюджетный ноутбук-трансформер Yoga A12 на Android. Это почти то же самое, что нашумевший ранее Yoga Book, только дешевле и без Windows, сообщил «Лайфхакер».

В 2017 году компания Lenovo поразила всех шикарным Yoga Book. Устройство понравилось необычной конструкцией, высоким качеством материалов и способностью выполнять функции планшета и ноутбука одновременно. Однако цена Yoga Book многим покупателям показалась слишком высокой.

Новая модель Yoga A12 — бюджетная модификация прошлогоднего хита. Она работает исключительно под управлением Android и стоит всего $299.

Lenovo Yoga A12 обладает поворотным 12, 2-дюймовым дисплеем и сенсорной клавиатурой, которая лишилась возможности работать со стилусом. Поворотный механизм крышки претерпел изменения, однако по-прежнему позволяет развернуть половинки на 360 градусов. Это позволяет использовать Yoga A12 и в качестве ноутбука, и в качестве планшета.

Фото: Android Authority. Механизм крышки позволяет развернуть половинки ноутбука на 360 градусов

У ноутбука тонкий корпус толщиной всего 10,9 миллиметра , 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Гаджет имеет слот под карты памяти microSD, а также Wi-Fi , Bluetooth, USB 3.0 Type-C .

Старт продаж Lenovo Yoga A12 намечен на 8 февраля.