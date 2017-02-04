Самый мощный и маленький компьютер в мире выпустили в Китае

Китайские разработчики представили уникальную разработку — самый мощный и одновременно миниатюрный компьютер в мире. Об этом сообщил сайт производителей.
Устройство под названием MeegoPad похоже на увеличенную в несколько раз флешку и по размеру сравнимо с сотовым телефоном.
MeegoPad T08 оснащен четырехъядерным процессором Intel Atom
У компьютера несколько портов, благодаря чему его можно подключить одновременно к двум мониторам.
«ПК на палочке», как назвали компьютер, работает в сетях
Устройство можно приобрести за $155.