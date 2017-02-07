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Техноблог

Самый мощный и маленький компьютер в мире выпустили в Китае

Фото: gearbest.com. Миниатюрный компьютер назвали «ПК на палочке»

Китайские разработчики представили уникальную разработку — самый мощный и одновременно миниатюрный компьютер в мире. Об этом сообщил сайт производителей.

Устройство под названием MeegoPad похоже на увеличенную в несколько раз флешку и по размеру сравнимо с сотовым телефоном.

MeegoPad T08 оснащен четырехъядерным процессором Intel Atom x5-Z8350, имеет 4 гигабайта оперативной памяти и 32-гигабайтный жесткий диск. Среди аналогов это самое мощное устройство.

У компьютера несколько портов, благодаря чему его можно подключить одновременно к двум мониторам.

«ПК на палочке», как назвали компьютер, работает в сетях Wi-Fi, поддерживает карты памяти microSD (до 128 гигабайт) и имеет небольшой вентилятор для охлаждения корпуса.

Устройство можно приобрести за $155.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/44495/
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