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Техноблог

Пользователей Instagram ожидает удобная новинка

Разработчики Instagram приступили к тестированию новой функции сервиса, благодаря которой пользователи смогут публиковать одновременно сразу несколько фотографий. Об этом пишет The Verge.

По данным издания, владелец страницы сможет выбрать до десяти снимков или видеороликов, применив к ним единый фильтр или же обработав каждый материал отдельно. Фотографии и ролики будут выглядеть, как галерея, при этом их можно будет лайкать по отдельности.

The Verge отмечает, что с запуском новой функции пользователи избавятся от необходимости просматривать длинные вереницы снимков и видео, сделанных во время свадеб и отпусков.

В Instagram сроки запуска новой функции не называют. В настоящее время доступ к ней имеют лишь рекламодатели.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/44388/
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