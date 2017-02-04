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Техноблог

Новый прибор для подзарядки гаджетов - ручной генератор энергии

Изобретатели придумали новый прибор для подзарядки гаджетов - ручной генератор энергии. Об этом рассказывает «ТехноРеволюция».

Как отмечается, HandEnergy – это аккумулятор и, одновременно, ручной генератор энергии. Чтобы подзарядить гаджет, порой так необходимый при длительных поездках, его не нужно подключать к привычной электросети. Достаточно без излишнего усилия раскрутить гаджет в руке.

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Внутри изделия размером с яблоко расположились ротор, статор, аккумулятор емкостью 1000 мАч, USB-порт и беспроводной модуль Bluetooth. HandEnergy начинает самостоятельно генерировать энергию после того, как пользователь раскрутит устройство вокруг его собственной оси.

Взаимное движение ротора и статора создает электрический ток, который направляется для накопления в собственный аккумулятор или на USB для подзарядки сторонних устройств.

Работу HandEnergy можно контролировать через фирменное приложение, установленное на смартфоне. Передача данных осуществляется по Bluetooth.

Стоимость новинки составляет €79 при оформлении заказа на Kickstarter.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/44229/
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