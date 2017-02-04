В Японии создали смартфон, который можно мыть с мылом

В Японии компания Rafre Kyocera готовится представить на рынке смартфон, который можно мыть с мылом. Ожидается, что продажи девайса начнутся в начале марта.

Известно, что устройство получило 5-дюймовый экран с разрешением 720 пикселей - это довольно скромно в сравнении с современными смартфонами.

Гаджет оснащен 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ расширяемой встроенной памяти. Фронтальная камера устройства получила разрешение 5 мегапикселей, а основная - 13 мегапикселей.

В настоящее время остается неизвестным процессор, который лег в основу смартфона, и стоимость гаджета.