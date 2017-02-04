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Техноблог

В WhatsApp появятся новые полезные функции

Мессенджер WhatsApp в скором времени получит несколько важных обновлений. Об этом написал International Business Times со ссылкой на инсайдеров.

Одним из нововведений станет функция отслеживания местоположения пользователя в режиме реального времени (live location tracking). С ее помощью участники группы смогут получать информацию о передвижениях коллег. По умолчанию опция будет отключена. Активировать ее можно на одну, две, пять минут или на неопределенный срок.

Кроме того, по информации издания The Telegraph, пользователи мессенджера WhatsApp в скором времени получат возможность удалять и редактировать отправленные сообщения.

Как отмечается, стереть или изменить сообщение можно до того момента, пока другой пользователь не просмотрит его. В настоящий момент новая функция на стадии бета-тестирования. О сроках ее запуска не сообщается.

В свежей версии мессенджера, выпущенной в январе, появились поддержка офлайн-режима, одновременная отправка до 30 фотографий и новые разделы в «Хранилище».
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/44144/
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