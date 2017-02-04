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Техноблог

Рассекретили главные характеристики Samsung Galaxy S8

В Сети появилось первое достоверное фото смартфона Samsung Galaxy S8. Снимок опубликовал блогер социальной сети Twitter Эван Бласс, пишет VentureBeat.

Свет увидят две версии Galaxy S8: 5,8-дюймовая «компактная» модель и 6,2-дюймовая крупная. Смартфон получит нестандартные пропорции экрана - 18,5:9 вместо обычных 16:9. Производитель отказался от механической кнопки «Домой», что позволило увеличить дисплей, который «сглажен» по бокам и заходит на боковые грани.

Новый флагман будет работать на чипе Qualcomm Snapdragon 835 или Samsung Exynos (зависит от региона). Обе версии Galaxy S8 получат 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, слоты для карт microSD емкостью до 256 ГБ, батареи емкостью 3000 мАч и 3500 мАч. Зарядка осуществляется с помощью порта USB-C, а традиционный аудиоразъем останется на своем месте.

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Основная камера аппарата имеет разрешение 12 мегапикселей, а фронтальная - 8. Приложение камеры будет распознавать находящиеся в кадре текст и объекты. Дактилоскопический сканер расположили на задней панели гаджета и добавили дополнительную систему биометрической идентификации пользователя - сканер сетчатки глаза.

Эван Бласс утверждает, что Samsung Galaxy S8 презентуют 29 марта. Некоторые специалисты предупреждают, что новый флагман может быть дороже предшественников. Согласно прогнозу, старт продаж намечен на 21 апреля.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/44076/
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