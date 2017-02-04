18:31
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Техноблог

Новый смартфон LG G6 будет большим и водонепроницаемым

В Сети появились первые сведения о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне компании LG. Его представят 26 февраля на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне.

Всемирный мобильный конгресс является традиционным местом для представления новинок от ведущих брендов. В этом году одной из самых интересных премьер обещает стать презентация смартфона G6 от корейской компании LG.

По сообщениям источников и появившимся недавно в Сети изображениям можно понять, что G6 обладает большим 5,7-дюймовым дисплеем с необычным соотношением сторон 2:1. Он имеет закругленные углы и минимальное обрамление. В этом отношении новый смартфон хоть и не дотягивает до нашумевшего Xiaomi Mi Mix, но очень близок к нему.

Корпус G6 выполнен из стекла и металла. Он обладает защитой от воды, поэтому инженерам пришлось сделать его неразборным, отказавшись от съемного аккумулятора. Вместе с тем в устройстве остался 3,5-миллиметровый аудиоразъем для подключения наушников.

На задней стороне устройства двойная камера и сканер отпечатков пальцев. Такая конструкция отлично себя зарекомендовала в предыдущем флагманском смартфоне компании G5, поэтому практически без изменений перекочевала в G6.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/43994/
просмотров: 20
Версия для печати
Материалы по теме
Google намерена засудить россиянина за букву «G»
В WhatsApp появятся новые полезные функции
Какие данные собирает о нас Microsoft и как их удалить
В новой версии WhatsApp добавили поиск GIF-изображений
Эксперты определили основные угрозы в Интернете в 2017 году
Казахстанские провайдеры снизили цену на поставку Интернета в Кыргызстан
Соцсеть «ВКонтакте» запускает сервис с самоуничтожающимися публикациями
Эксперты: каждый пятый пользователь заклеивает веб-камеру ноутбука изолентой
Facebook начал тестировать прямые аудиотрансляции
Атака на смартфоны: новый вирус нацелился на Android
Популярные новости
&laquo;Одноклассники&raquo; выпустили специальную версию браузера Firefox «Одноклассники» выпустили специальную версию браузера Firefox
Самый мощный и&nbsp;маленький компьютер в&nbsp;мире выпустили в&nbsp;Китае Самый мощный и маленький компьютер в мире выпустили в Китае
О&nbsp;новой афере в&nbsp;WhatsApp предупредили специалисты О новой афере в WhatsApp предупредили специалисты
Пользователей Instagram ожидает удобная новинка Пользователей Instagram ожидает удобная новинка
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе