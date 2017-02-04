Новый смартфон LG G6 будет большим и водонепроницаемым

В Сети появились первые сведения о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне компании LG. Его представят 26 февраля на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне.

Всемирный мобильный конгресс является традиционным местом для представления новинок от ведущих брендов. В этом году одной из самых интересных премьер обещает стать презентация смартфона G6 от корейской компании LG.

По сообщениям источников и появившимся недавно в Сети изображениям можно понять, что G6 обладает большим 5,7-дюймовым дисплеем с необычным соотношением сторон 2:1. Он имеет закругленные углы и минимальное обрамление. В этом отношении новый смартфон хоть и не дотягивает до нашумевшего Xiaomi Mi Mix, но очень близок к нему.

Корпус G6 выполнен из стекла и металла. Он обладает защитой от воды, поэтому инженерам пришлось сделать его неразборным, отказавшись от съемного аккумулятора. Вместе с тем в устройстве остался 3,5-миллиметровый аудиоразъем для подключения наушников.

На задней стороне устройства двойная камера и сканер отпечатков пальцев. Такая конструкция отлично себя зарекомендовала в предыдущем флагманском смартфоне компании G5, поэтому практически без изменений перекочевала в G6.