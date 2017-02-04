18:31
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Техноблог

Как «убить» iPhone при помощи трех символов

Энтузиасты обнаружили необычную ошибку в операционной системе iOS. С ее помощью можно заставить зависнуть практически любой iPhone путем отправки на него нескольких символов через iMessage, пишет RGDigital.

В описании проблемы изначально говорилось, что она встречается в iOS 10.1.1, в то время как версия 10.2 такой ошибки не содержит. Однако позднее обнаружился способ «окирпичить» и смартфоны под управлением новейшей версии iOS (сделать это несколько сложнее, однако возможно).

  • iMessage зависает при получении трех символов - флажка, нолика и радуги. Приложение пытается объединить их в единую картинку-эмодзи и по неизвестным причинам останавливает работу устройства.

Тем, кто в результате шутки получил зависший смартфон, не стоит расстраиваться: обнаружившие ошибку энтузиасты выпустили противоядие. Скачать его можно на странице с описанием уязвимости.

Кроме того, на YouTube появилось видео с подробным описанием ошибки.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/43871/
просмотров: 17
Версия для печати
Материалы по теме
«Одноклассники» выпустили специальную версию браузера Firefox
Пользователей Instagram ожидает удобная новинка
О новой афере в WhatsApp предупредили специалисты
В Viber появились секретные сообщения
Новый прибор для подзарядки гаджетов - ручной генератор энергии
Шесть полезных сервисов Google, о которых вы могли не знать
Рассекретили главные характеристики Samsung Galaxy S8
Огромные сети «спящих» фальшивых аккаунтов нашли в «Твиттере»
WhatsApp сможет работать без Интернета
Беспроводную зарядку почти для всех гаджетов создали французы
Популярные новости
&laquo;Одноклассники&raquo; выпустили специальную версию браузера Firefox «Одноклассники» выпустили специальную версию браузера Firefox
Самый мощный и&nbsp;маленький компьютер в&nbsp;мире выпустили в&nbsp;Китае Самый мощный и маленький компьютер в мире выпустили в Китае
О&nbsp;новой афере в&nbsp;WhatsApp предупредили специалисты О новой афере в WhatsApp предупредили специалисты
Пользователей Instagram ожидает удобная новинка Пользователей Instagram ожидает удобная новинка
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе