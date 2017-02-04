Как «убить» iPhone при помощи трех символов

Энтузиасты обнаружили необычную ошибку в операционной системе iOS. С ее помощью можно заставить зависнуть практически любой iPhone путем отправки на него нескольких символов через iMessage, пишет RGDigital.

В описании проблемы изначально говорилось, что она встречается в iOS 10.1.1, в то время как версия 10.2 такой ошибки не содержит. Однако позднее обнаружился способ «окирпичить» и смартфоны под управлением новейшей версии iOS (сделать это несколько сложнее, однако возможно).

iMessage зависает при получении трех символов - флажка, нолика и радуги. Приложение пытается объединить их в единую картинку-эмодзи и по неизвестным причинам останавливает работу устройства.

Тем, кто в результате шутки получил зависший смартфон, не стоит расстраиваться: обнаружившие ошибку энтузиасты выпустили противоядие. Скачать его можно на странице с описанием уязвимости.

Кроме того, на YouTube появилось видео с подробным описанием ошибки.