Огромные сети «спящих» фальшивых аккаунтов нашли в «Твиттере»

Британские компьютерные аналитики обнаружили, что в «Твиттере» находится внушительное число фальшивых аккаунтов, связанных между собой. Об этом сообщила ВВС.
Как отмечается, британцы проводили исследование о том, как и в каких целях люди используют эту социальную сеть, и совершенно случайно наткнулись на кластер из сотен тысяч «спящих» аккаунтов. На самом деле их число может быть гораздо больше.
Главное же в том, что специалистам так и не удалось понять, для каких целей такие аккаунты используются.
Традиционно часть фейковых акканутов используют, чтобы расширять число «фоловеров» (подписчиков) известных и не очень людей, часть — для рассылки спама, а
Загадочные цели
Массовую сеть
Однако анализ данных показал странные результаты: целые конгломераты связанных между собой аккаунтов, которые, с одной стороны, вроде бы не походили на привычные боты, а с другой — явно не управлялись людьми.
Теперь лондонские исследователи обратились к пользователям «Твиттера» с просьбой информировать их обо всех подозрительных сообщениях.
С обычными ботами все понятно: как правило, это недавно созданные аккаунты, у которых мало фоловеров, странные ники и почти полное отсутствие контента в сообщениях.
Те же 350 тысяч акканутов, которые обнаружил Эскуиверра с коллегами, отличали другие странности:
Как с этим быть?
Эскуиверра и его коллега — доктор Си Чжоу заявили ВВС, что хотя сотрудники соцсети, с одной стороны, делают все возможное, чтобы вычислить боты, хакеры
Тревогу вызывает огромный размах сети ботов.
Компания делает все возможное, чтобы избежать фальшивых аккаунтов, тем не менее ей приходится во многом полагаться на наблюдательность и бдительность пользователей.Представитель Twitter