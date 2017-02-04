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Техноблог

Какие данные собирает о нас Microsoft и как их удалить

Windows 10 действительно собирает о пользователях много информации. Но есть специальный сервис, на котором эту информацию можно просмотреть и удалить, рассказал «Лайфхакер».

Компания Microsoft далеко не одинока в стремлении собрать как можно больше сведений о пользователях. Однако до последнего времени это старались не слишком афишировать, что вызывало у потребителей справедливые опасения.

Новый инструмент под названием «Ваша конфиденциальность» призван рассеять шпионский имидж Windows 10. С его помощью можно узнать, какую информацию собирает Microsoft и в каких целях. Но самое главное - это просмотр имеющихся данных с возможностью их удаления.

«Мы в корпорации «Майкрософт» считаем, что для защиты вашей конфиденциальности необходимо предоставить все необходимые средства управления и сведения для принятия грамотных решений. На этом веб-сайте вы можете управлять параметрами конфиденциальности для используемых вами продуктов и служб «Майкрософт», а также просматривать и очищать данные, которые корпорация сохраняет в облаке», - сообщили в компании.

Вся информация разделена на несколько вкладок. Особое внимание уделено разделам «Поиск» и «Местоположение», где находится история ваших поисковых запросов и перемещений. А вот разделы, связанные с голосовым ассистентом Cortana, практически пустые, так как эта функция пока недоступна.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/43796/
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