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Техноблог

Китайцы разработали смартфон, определяющий подделки лекарств и драгоценностей

Китайский производитель Changhong представил смартфон Changhong H2 со встроенным молекулярным датчиком. Гаджет способен ощущать вкус, измерить содержание жиров в продуктах и отличить оригиналы лекарственных средств и драгоценностей от подделок.

Как уточняет Phonearena, сканер молекулярного датчика является инфракрасным спектрометром. Он направляет на предмет луч света и анализирует. Такая технология позволяет узнать, из чего состоит любой продукт. Это важно, например, для диабетиков, ограниченных в употреблении сахара.

Гаджет может проанализировать состав тела пользователя - определить уровень жира в организме, что важно для тех, кто занимается спортом.

Потенциал технологии ограничен только фантазией разработчиков. В перспективе для такого смартфона можно разработать специальные «экологические» приложения, которые помогут определить натуральность ткани, из которой сшита одежда. Пока представлены программы, позволяющие идентифицировать подлинность лекарственных средств, драгоценностей и состав продуктов.

  • В ближайшее время Changhong H2 поступит в продажу в Китае. Предполагаемая цена - $400. Ближе к осени разработчики планируют представить смартфон на американском рынке.

 
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/43129/
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