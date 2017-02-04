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Техноблог

Эксперты назвали самый мощный смартфон 2016 года

Флагман iPhone 7 Plus занял первое место в рейтинге самых производительных смартфонов 2016 года по версии создателей популярной программы-бенчмарка AnTuTu. Гаджет набрал в тестах более 180 тысяч баллов.

Второе место занял iPhone 7 с показателем почти 174 тысячи баллов. «Бронзу» получил китайский флагман OnePlus 3T почти со 164 тысячами баллов. Остальные места распределили LeEco Le Pro 3, Motorola Moto Z, OnePlus 3, Xiaomi Mi5s, Asus Zenfone 3, Xiaomi Mi5s Plus и ZTE Axon 7.

Помимо этого, разработчики AnTuTu опубликовали отдельные рейтинги самых мощных смартфонов на Android и iOS-девайсов, включая планшеты iPad.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/43077/
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