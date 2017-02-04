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Техноблог

Razer представила ноутбуки с тремя экранами, на следующий день их украли

Два опытных образца игрового ноутбука с тремя экранами украли с Международной выставки потребительской электроники CES 2017 в Лас-Вегасе. Об этом сообщила ВВС со ссылкой на компанию-производителя Razer.

Ее представитель Мин Лян Тан заявил, что за информацию, которая поможет в поиске похитителей, заплатят $25 тысяч.

«Наша команда месяцами работала над концепцией и разработкой проекта. Это мошенничество, а мы не любим мошенничества. Тот, кто это сделал, явно не очень умен», - написал Тан в Facebооk.

Организаторы выставки сообщили, что на мероприятии применяются ухищренные меры безопасности для предотвращения краж, поэтому исчезновение ноутбуков стало для всех полной неожиданностью.

Razer утверждает, что новый лэптоп Project Valerie является первым в мире портативным компьютером такого типа. Два дополнительных экрана выдвигаются автоматическим механизмом. Размер всех трех экранов - 17 дюймов (43 см).

Вес ноутбука составляет 5,4 килограмма, толщина корпуса — около 38 миллиметров.

Новая разработка Razer еще не поступила в продажу, но вызвала противоречивые отзывы пользователей соцсетей. Одни называют ее прорывом в игровой индустрии, другие отмечают, что ноутбук с тремя экранами слишком громоздкий и энергозатратный.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/42957/
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