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Техноблог

Легендарная Nokia возвращается на рынок с новым смартфоном

Компания HMD Global, обладающая эксклюзивными правами на торговую марку Nokia, отметила возвращение всемирно известного бренда на рынок моделью в цельнометаллическом корпусе - Nokia 6 под управлением ОС Android.

Анонсированная в Китае новинка оснащена 5,5-дюймовым изогнутым по краям дисплеем с разрешением Full HD, защищенным от царапин прочным стеклом.

Перечень характеристик смартфона включает восьмиядерный процессор с графическим ускорителем. У него 4 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 64 Гб с возможностью расширения картами microSD до 128 Гб.

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Есть два слота для SIM-карт, GPS, сканер отпечатков пальцев, два динамика, усилитель аудиосигнала. Аппарат обладает поддержкой технологии объемного звука. Имеется разъем для наушников, порт Micro-USB, акселерометр, электронный компас, гироскоп, датчики освещенности и приближения.

Смартфон Nokia 6 оснащен основной 16-мегапиксельной камерой и фронтальной 8-мегапиксельной камерой для селфи.

Несъемная батарея емкостью 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки обеспечивает до 18 часов автономной работы в режиме разговора, до 22 часов воспроизведения музыки и до 32 дней «жизни» в режиме ожидания.

Смартфон Nokia 6 будет доступен в Китае в первой половине 2017 года только у ретейлера JD.com по 1699 юаней ($245). О доступности в других регионах пока ничего не известно.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/42837/
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