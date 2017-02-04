18:31
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Техноблог

Как делать селфи: 5 правил по-настоящему интересных фотографий

Сделать шикарное селфи не так просто, как кажется. «Лайфхакер» раскрывает секреты создания сногсшибательных фотографий и рассказывает, как делать их с расстояния в десятки метров. В преддверии Нового года такие советы придутся как нельзя кстати.

Выбирайте правильное освещение

Хороший свет — залог отличного результата. Забавы ради сделайте несколько фотографий с разными источниками и направлением света. Селфи предсказуемо будут колебаться в диапазоне между «господи, что за урод» и «ну надо же, какой красавчик».

  • Лучший друг начинающего любителя автопортретов — рассеянный естественный свет.

О вспышке забудьте: в деле создания селфи она не поможет. Источник света должен находиться или непосредственно перед вами, или сбоку, но не сзади, иначе фотография получится слишком темной. Важный момент: освещение снизу — табу, пусть лучше свет падает чуть сверху.

Экспериментируйте с оборудованием

Квадрокоптеры давно заняли место в инструментарии профессионалов, а теперь добрались и до продвинутых любителей. Представьте себе монопод длиной до 50 метров, который самостоятельно способен позаботиться о съемке, при этом его еще и в руках держать не нужно. Дроны открывают новые возможности, о которых еще год назад можно было только мечтать.

Доступные режимы для селфи — облет объекта и преследование героя видео по GPS-координатам. Кроме того, квадрокоптер может летать по заранее запрограммированному на карте маршруту на расстояние до 500 метров и подниматься на высоту до 120 метров. Экспериментируйте и комбинируйте разные жанры съемки.

Найдите самый выигрышный ракурс

Тут сложно дать универсальный совет: все это индивидуально. Пробуйте разные ракурсы и позы, пока не найдете оптимальный вариант.

При съемке снизу вы рискуете обнаружить у себя второй подбородок и внушительные мешки под глазами, даже если в принципе никогда не обладали такими «сокровищами». Фотография анфас получится просто скучной. На доску почета — самое оно, но к хорошему селфи это не имеет отношения.

Смартфон лучше держать чуть выше уровня глаз, а голову слегка повернуть направо или налево — в зависимости от того, какая сторона лица у вас в любимчиках. Улыбайтесь, сейчас вылетит птичка!

Помните про фон

Даже самый удачный свет и ракурс не спасут фотографию, где на заднем плане творится какой-то бедлам. Домашний беспорядок — это не то, о чем следует рассказывать миру.

  • Фактурная кирпичная, деревянная или просто однотонная стена, интересный пейзаж, да хоть небо с облаками — оглянитесь вокруг, и вы найдете хотя бы пару-тройку подходящих мест.

Природа в любое время года готова прийти на помощь фотографам. Зимой можно делать отличные селфи на фоне сугробов, весной — в окружении цветущих яблонь, летом — среди буйной зелени, а осенью - с желтыми листьями.

Хорошее селфи — интересное селфи

Бесчисленные автопортреты с одним и тем же выражением, застывшим на лице, вряд ли вызовут бурный интерес в соцсетях. Дакфейсы настолько приелись, что даже шутить про них — дурной тон.

Постарайтесь держаться в кадре максимально естественно, улыбайтесь, смейтесь — словом, будьте собой. Серьезное выражение лица здесь ни к чему, поэтому не возбраняется строить смешные гримасы и тискать обалдевшего от таких дел кота — чем забавнее получится селфи, тем лучше.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/42667/
просмотров: 12
Версия для печати
Материалы по теме
«Одноклассники» выпустили специальную версию браузера Firefox
Пользователей Instagram ожидает удобная новинка
О новой афере в WhatsApp предупредили специалисты
В Viber появились секретные сообщения
Новый прибор для подзарядки гаджетов - ручной генератор энергии
Шесть полезных сервисов Google, о которых вы могли не знать
Рассекретили главные характеристики Samsung Galaxy S8
Как «убить» iPhone при помощи трех символов
Огромные сети «спящих» фальшивых аккаунтов нашли в «Твиттере»
WhatsApp сможет работать без Интернета
Популярные новости
&laquo;Одноклассники&raquo; выпустили специальную версию браузера Firefox «Одноклассники» выпустили специальную версию браузера Firefox
Самый мощный и&nbsp;маленький компьютер в&nbsp;мире выпустили в&nbsp;Китае Самый мощный и маленький компьютер в мире выпустили в Китае
О&nbsp;новой афере в&nbsp;WhatsApp предупредили специалисты О новой афере в WhatsApp предупредили специалисты
Пользователей Instagram ожидает удобная новинка Пользователей Instagram ожидает удобная новинка
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе