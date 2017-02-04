Соцсеть «ВКонтакте» запускает сервис с самоуничтожающимися публикациями

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила новый сервис – «Истории». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается, функция позволяет делиться с подписчиками фотографиями и короткими видео без публикации их на странице. Как сообщили в соцсети, записи можно посмотреть в блоке под новостями в течение суток после их публикации. Затем они автоматически удаляются.

«Вы можете делать фотографии или снимать видеоролики до 12 секунд. Добавьте граффити, стикеры или текст, расскажите о том, что вы делаете сейчас, или поздравьте друзей с наступающими праздниками», - пояснил руководитель мобильных продуктов «ВКонтакте» Михаил Болдов.

Сервис доступен в мобильных приложениях для iOS и Android.

«Истории» - аналог функции Stories в соцсети Instagram.