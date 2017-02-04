18:30
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Техноблог

Соцсеть «ВКонтакте» запускает сервис с самоуничтожающимися публикациями

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила новый сервис – «Истории». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается, функция позволяет делиться с подписчиками фотографиями и короткими видео без публикации их на странице. Как сообщили в соцсети, записи можно посмотреть в блоке под новостями в течение суток после их публикации. Затем они автоматически удаляются.

«Вы можете делать фотографии или снимать видеоролики до 12 секунд. Добавьте граффити, стикеры или текст, расскажите о том, что вы делаете сейчас, или поздравьте друзей с наступающими праздниками», - пояснил руководитель мобильных продуктов «ВКонтакте» Михаил Болдов.

Сервис доступен в мобильных приложениях для iOS и Android.

«Истории» - аналог функции Stories в соцсети Instagram.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/42630/
просмотров: 12
Версия для печати
Материалы по теме
Google намерена засудить россиянина за букву «G»
Новый смартфон LG G6 будет большим и водонепроницаемым
Какие данные собирает о нас Microsoft и как их удалить
В новой версии WhatsApp добавили поиск GIF-изображений
Эксперты определили основные угрозы в Интернете в 2017 году
Казахстанские провайдеры снизили цену на поставку Интернета в Кыргызстан
Эксперты: каждый пятый пользователь заклеивает веб-камеру ноутбука изолентой
Facebook начал тестировать прямые аудиотрансляции
Атака на смартфоны: новый вирус нацелился на Android
Четыре страны готовы поставлять Интернет в Кыргызстан
Популярные новости
&laquo;Одноклассники&raquo; выпустили специальную версию браузера Firefox «Одноклассники» выпустили специальную версию браузера Firefox
Самый мощный и&nbsp;маленький компьютер в&nbsp;мире выпустили в&nbsp;Китае Самый мощный и маленький компьютер в мире выпустили в Китае
О&nbsp;новой афере в&nbsp;WhatsApp предупредили специалисты О новой афере в WhatsApp предупредили специалисты
Пользователей Instagram ожидает удобная новинка Пользователей Instagram ожидает удобная новинка
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе