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Техноблог

США начали запрашивать информацию об аккаунтах иностранцев в соцсетях

Американские власти начали запрашивать у некоторых иностранцев, прибывающих в США, информацию об их аккаунтах в социальных сетях в рамках работы по выявлению потенциальных террористов. Об этом сообщил «Голос Америки».

Начиная с прошлой недели иностранцев, посещающих США в рамках безвизового режима, просят указать социальные сети, которыми они пользуются, и имена их аккаунтов.

  • Требование не является обязательным, и американские чиновники говорят, что непредоставление информации не будет основанием для отказа во въезде в США.

Тем не менее нововведение вызвало критику правозащитных организаций и технологической индустрии.

Такие организации, как Американский союз гражданских свобод и Центр за демократию и технологию, предупредили, что это решение может открыть правительству доступ «к огромному объему высказываний пользователей в Интернете, данным об их связях, которые могут отражать крайне щепетильную информацию об их мнениях, убеждениях, идентичности и сообществах, частью которых они являются».
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/42419/
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