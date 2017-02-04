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Техноблог

Инсайдеры показали новейшие смартфоны Nokia

В Сети появились фотографии новых смартфонов Nokia P и Nokia C1. Пользователи соцсетей поделились снимками инсайдеров в своих аккаунтах.

Черно-серый флагманский Nokia P получит новейший процессор Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной памяти и камеру разрешением 23 мегапикселя. Ранее стало известно, что телефон оснастят Quad HD-экраном.

Nokia C1 в цельнометаллическом корпусе будет работать на основе топового процессора Snapdragon 830 и получит 4 ГБ ОЗУ и флэш-память в объеме 32, 64 или 128 ГБ. Кроме того, инженеры установят двойную камеру с ксеноновой вспышкой.

Ожидается, что смартфоны представят на выставке MWC 2017 в феврале. Оба устройства работают под управлением операционной системы Android.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/42343/
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