18:32
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Техноблог

В США создали летающий дрон-елку

Летающий дрон-елка, созданный американскими изобретателями-энтузиастами FliteTest, может прямо по воздуху принести в любой дом много-много радости.

Шестироторный мультикоптер со специальной усиленной треугольной рамой легко справляется с задачей принести праздник в каждый дом. Правда, если не предупредить заранее, вполне возможно, что кроме радости летающая елка может принести и немало седых волос. Видео с тестами изобретения доступно на канале создателей в Youtube.

Кроме елки модернизации подверглись и рождественские подарки, которые тоже получили свой летательный аппарат. Обладая лучшей аэродинамикой, чем новогоднее дерево, подарки в воздухе еще и выполняют различные фигуры высшего пилотажа.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/42256/
просмотров: 11
Версия для печати
Материалы по теме
«Одноклассники» выпустили специальную версию браузера Firefox
Пользователей Instagram ожидает удобная новинка
О новой афере в WhatsApp предупредили специалисты
В Viber появились секретные сообщения
Новый прибор для подзарядки гаджетов - ручной генератор энергии
Шесть полезных сервисов Google, о которых вы могли не знать
Рассекретили главные характеристики Samsung Galaxy S8
Как «убить» iPhone при помощи трех символов
Огромные сети «спящих» фальшивых аккаунтов нашли в «Твиттере»
WhatsApp сможет работать без Интернета
Популярные новости
&laquo;Одноклассники&raquo; выпустили специальную версию браузера Firefox «Одноклассники» выпустили специальную версию браузера Firefox
Самый мощный и&nbsp;маленький компьютер в&nbsp;мире выпустили в&nbsp;Китае Самый мощный и маленький компьютер в мире выпустили в Китае
О&nbsp;новой афере в&nbsp;WhatsApp предупредили специалисты О новой афере в WhatsApp предупредили специалисты
Пользователей Instagram ожидает удобная новинка Пользователей Instagram ожидает удобная новинка
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе