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Техноблог

На рынке появится цельнометаллический смартфон UMi Z с десятиядерным процессором

Компания UMi представила новый флагманский смартфон UMi Z, который стал первым в мире устройством на базе недавно выпущенного десятиядерного процессора MediaTek Helio X27. Об этом сообщила «ТехноРеволюция».

Кроме того, UMi Z - еще и первый цельнометаллический смартфон производителя, а толщина его корпуса составляет всего 8,2 миллиметра.

Среди других особенностей - аккумулятор емкостью 3780 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки Pump Express+, а также сканер отпечатков пальцев, который срабатывает на касание за 0,1-0,3 секунды.

 

В новинке 4 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 32 ГБ с возможностью расширения картами microSD до 256 ГБ.

Предпродажи смартфона стартуют 29 декабря по цене $279,99.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/42139/
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