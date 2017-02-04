18:31
-5
USD 69.45
EUR 74.61
RUB 1.17
Техноблог

Китайцы презентовали позолоченный смартфон с суперкамерой для селфи

Китайская компания 8848 Phones презентовала смартфон под названием 8848 Titanium Mobile, отличающийся роскошным оформлением и 30-мегапиксельной фронтальной камерой. Об этом они сообщили в своем Twitter-аккаунте.

Над дизайном смартфона работал Лоуренс Хсу. Специалист использовал телячью кожу разных цветов и золотые вставки с изображением дракона вокруг основной камеры, которая имеет разрешение 21 мегапиксель. Фронтальная камера, чаще всего используемая для селфи, получила разрешение 30 мегапикселей.

Смартфон оснащен 8-ядерным процессором Qualcomm, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а 5-дюймовый дисплей устройства имеет разрешение Full HD. Цена гаджета - $2880.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/42093/
просмотров: 11
Версия для печати
Материалы по теме
«Одноклассники» выпустили специальную версию браузера Firefox
Пользователей Instagram ожидает удобная новинка
О новой афере в WhatsApp предупредили специалисты
В Viber появились секретные сообщения
Новый прибор для подзарядки гаджетов - ручной генератор энергии
Шесть полезных сервисов Google, о которых вы могли не знать
Рассекретили главные характеристики Samsung Galaxy S8
Как «убить» iPhone при помощи трех символов
Огромные сети «спящих» фальшивых аккаунтов нашли в «Твиттере»
WhatsApp сможет работать без Интернета
Популярные новости
&laquo;Одноклассники&raquo; выпустили специальную версию браузера Firefox «Одноклассники» выпустили специальную версию браузера Firefox
Самый мощный и&nbsp;маленький компьютер в&nbsp;мире выпустили в&nbsp;Китае Самый мощный и маленький компьютер в мире выпустили в Китае
О&nbsp;новой афере в&nbsp;WhatsApp предупредили специалисты О новой афере в WhatsApp предупредили специалисты
Пользователей Instagram ожидает удобная новинка Пользователей Instagram ожидает удобная новинка
Бизнес
Абоненты MegaCom выбирают &laquo;Элдик 120&raquo; Абоненты MegaCom выбирают «Элдик 120»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
Информационная безопасность ваших детей с&nbsp;MegaCom Информационная безопасность ваших детей с MegaCom
Сотрудники &laquo;Кыргызтелекома&raquo; перечислили более полумиллиона сомов в&nbsp;помощь пострадавшим в&nbsp;авиакатастрофе Сотрудники «Кыргызтелекома» перечислили более полумиллиона сомов в помощь пострадавшим в авиакатастрофе