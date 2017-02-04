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Техноблог

WhatsApp может ввести новую функцию редактирования сообщений

Мобильный мессенджер WhatsApp планирует ввести новую функцию: пользователям позволят редактировать отправленные сообщения. Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте инсайдера WABetaInfo.

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На данный момент в приложении можно удалять сообщения только на устройстве отправителя. Вероятнее всего, нововведение позволит редактировать текст, и в том случае, если адресат еще не прочитал послание, он не увидит первоначальный вариант.

Некоторые источники сообщают, что изменить можно будет не только текстовое послание, но и медиафайлы. Новую возможность уже добавили в бета-версию, но пока неизвестно, когда все пользователи смогут получить к ней доступ.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/42038/
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