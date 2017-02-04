Huawei представила «волшебный» смартфон с искусственным интеллектом

Компания Huawei представила в Китае самый красивый и дорогой смартфон в истории бренда Honor. Об этом сообщил портал Engadget.

Как отмечается, Honor Magic отличается изогнутыми передней и задней панелями из стекла с покатыми краями. В итоге смартфон похож на отполированную морем гальку. Аппарат в Huawei называют экспериментальным и продавать за пределами Китая пока не собираются.

Относительно тонкий ( 7,8 миллиметра ) и легкий ( 145 граммов ) смартфон оснащается 5,09-дюймовым AMOLED-экраном. Процессор смартфона — HiSilicon Kirin 950, есть 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а вот слот для карт microSD отсутствует. Продаваться новинка будет в двух расцветках — черно-золотистой и белой.

Honor Magic оснащается двойной 12-мегапиксельной камерой и 8-мегапиксельной фронтальной, двумя слотами для SIM-карт (один, правда, поддерживает только 2G). Интересно устроено управление: наэкранных кнопок нет, функции «домой» (нажатие), «последние приложения» (двойной тап) и «назад» (горизонтальный свайп) встроены в продолговатую кнопку с дактилоскопическим сенсором.

Емкость аккумулятора не рекордная — 2900 мАч. Зато он использует новую технологию, обеспечивающую заряд с нуля до 40 процентов всего за 10 минут, и до 70 процентов - за 20 минут, и претендует на мировой рекорд по скорости зарядки. Представители Honor особо оговариваются, что и в зарядное устройство, и в смартфон и даже в кабель встроены решения, обеспечивающие безопасность — после истории с Samsung Galaxy Note 7 об этом беспокоятся многие пользователи.

В Huawei решили по максимуму укомплектовать Honor Magic «волшебными» функциями:

смартфон автоматически включит экран, если пользователь смотрит на него;

покажет содержание уведомлений на экране блокировки, только если распознает лицо хозяина;

выведет на экран блокировки ярлык для часто используемой в данное время и в данном месте функции. Например, если вы регулярно в 8 утра выходите на прогулку и включаете музыку, со временем аппарат «поймет» это и поместит значок музыкального приложения на экране блокировки для быстрого доступа;

если владелец нащупал смартфон в темноте, на этом месте появится значок для активации фонарика.

Встроенные в Android «умные» функции Google Now в Китае работают разве что через VPN, поэтому в Huawei решили наделить Honor Magic в чем-то аналогичными возможностями собственной разработки.

Например, смартфон выводит на экран блокировки актуальную информацию, основываясь на местоположении, содержании переписки и истории покупок: электронный посадочный талон в аэропорту, билет в кинотеатре, номер отслеживания посылки в пункте выдачи, данные о машине и водителе после заказа такси и тому подобное.

Помимо дизайна, новинка выделяется на фоне других аппаратов Honor высокой ценой: 3699 юаней, или более 37 тысяч сомов. Смартфон вряд ли когда-то будет официально продаваться за пределами Китая, однако не исключено, что его дизайн и функции перекочуют в будущие модели Honor, предназначенные для международного рынка.