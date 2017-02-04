На заметку: 6 самых интересных новогодних игр для Android

В Google Play появились подборки игр с праздничным контентом. «Лайфхакер» отобрал из них самые увлекательные.

Алиса в зазеркалье Альбиона

Проект совмещает игровой процесс в стиле «найди предмет», детективные истории и сказочные образы знаменитой книги Кэрролла. Перед вами появляется карта города Альбиона с множеством интерактивных зданий. Их можно исследовать в поисках улик, которые выведут на след пропавшей Алисы. В процессе вы перемещаетесь между изумительно нарисованными локациями, беседуете с разными героями и решаете загадки.

По случаю праздников разработчики посыпали улицы города снегом, заморозили реку и добавили нарядную елку — теперь в Альбионе царит зима. Игрокам обещают встречи с эльфами, оленями Санты, снеговиками. В праздничных акциях можно заработать внутриигровые призы.

Family Guy: В Поисках Всякого

Игра по мотивам популярного мультсериала «Гриффины». В ней вы найдете харизматичных персонажей, забавный визуальный стиль и провокационный юмор — все, за что любят сериал. В Family Guy вы будете отстраивать город, случайно разрушенный одним из героев. По мере продвижения в игре открываются новые возможности, персонажи, задания и - самое интересное - комичные ситуации, которые заставляют хвататься за живот от смеха.

Зимнее обновление Family Guy включает новый праздничный сюжет. Машина снов, созданная гениальным ребенком Стьюи, ставит под угрозу очередное Рождество. И теперь только игрок может спасти город от нового приступа безумия.

Subway Surfers

Проект Subway Surfers завоевал любовь миллионов геймеров по всему миру. Если вы не в курсе, это раннер с приятной 3D-графикой. Игрок управляет персонажем, который носится пешком, на реактивном ранце или на летающей доске по различным экстремальным трассам. К праздникам в игру добавили зимние наряды и локации, снежный ховерборд. А еще игроку придется убегать от Санты: в игре он почему-то злой.

Big Bang Racing

Герой этой игры — обаятельный пришелец-гонщик. Управляя внедорожником или мотоциклом, он покоряет трассы под руководством игрока. Вы можете находить новые детали и улучшать свой транспорт, ездить в одиночку и гонять наперегонки с другими игроками. Можно создавать собственные уровни и открывать к ним доступ для друзей. Декабрьское обновление добавило заснеженную планету, теплую экипировку и подарки для самых заядлых игроков.

Чудо Пазлы

В детстве вы наверняка собирали красочные изображения из мелких картонных кусочков. Теперь такие игры-головоломки есть и на смартфонах. Игра «Чудо Пазлы» предлагает множество рисунков, которые можно разбить на фрагменты, а потом собрать. Каждый день до конца декабря игроку выдают новую праздничную открытку и предлагают собрать ее под рождественскую музыку. Отличный способ успокоить нервы.

Dragons: Rise of Berk

Игра по известному мультфильму «Как приручить дракона». Вам дадут управлять поселением грозных, но забавных викингов. Игрок должен развивать деревню, исследовать окружающие земли, собирать ресурсы и находить драконов, в том числе знакомых по мультфильму. Ящеров можно тренировать и посылать на задания вроде ловли рыбы или разведки территории. Заснеженные скандинавские пейзажи и музыкальное сопровождение окунут вас в атмосферу зимней сказки.