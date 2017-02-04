Новинки: смартфоны U300 с титановым корпусом и очень умный U008 Pro

Рынок смартфонов давно переполнен моделями на любой вкус и цвет, но компании не оставляют попыток заинтересовать покупателей своей продукцией. Среди последних новинок можно выделить две - U300 и U008 Pro.

Первый смартфон с титановым корпусом и восьмиядерным процессором представила компания Uhans. За счет материала он очень легкий и в то же время прочный, а задняя крышка вручную покрыта натуральной кожей.

За производительность в новинке отвечают восьмиядерный процессор MediaTek и 4 ГБ оперативной памяти. Также можно отметить наличие сканера отпечатков пальцев на задней стороне.

Uhans U300 имеет 5,55-дюймовый дисплей, 32 ГБ встроенной памяти, поддерживает карту памяти microSD. У него две камеры - 13-мегапиксельная основная и 5-мегапиксельная фронтальная. Аккумулятор емкостью 4750 мАч.

О стоимости и дате начала продаж Uhans U300 пока ничего не сообщается, но недавно анонсированный 5-дюймовый Uhans H5000 с четырехъядерным процессором, 3 ГБ оперативной памяти, 8-мегапиксельной основной камерой и аккумулятором емкостью 4500 мАч доступен для заказа со скидкой за сумму около 7 тысяч сомов.

Вторую новинку представила компания Ulefone. У U008 Pro металлический корпус и поддержка LTE, 5-дюймовый HD-экран, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ расширяемой внутренней памяти.

Внутри компактного корпуса установлена внушительная батарея на 3500 мАч. Для фотосъемки предусмотрена 8-мегапиксельная камера с интерполяцией до 13 мегапикселей и 5-элементной оптикой.

Помимо премиального дизайна и батареи, которая обеспечивает день автономной работы, Ulefone U008 Pro предлагает двойной слот для SIM и один слот для карты памяти.

В U008 Pro много внимания уделили программной составляющей. Ulefone оснастила смартфон возможностью управления жестами, различными твиками и специальным игровым режимом, который скрывает бар с виртуальными кнопками навигации. Не менее интересны плавающий видеопрогрыватель, двухпальцевый контроль громкости и «умный» создатель скриншотов.

Ulefone U008 Pro доступен в сером, черном и розовом цветах.