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Техноблог

Четыре страны готовы поставлять Интернет в Кыргызстан

Государственный комитет информационных технологий и связи рассматривает несколько вариантов поставки интернет-услуг в Кыргызстан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Чиновники из КР провели переговоры с российскими коллегами. «Ростелеком» рассматривает вопрос поставки Интернета.

В Астане прошли переговоры с операторами связи АО «Казахтелеком», АО «Транстелеком», АО «KazTransCom» и ТОО «TNS-Plus». Провайдеры РК готовы расширить пропускную способность.

Кроме того, обсуждается вопрос поставки Интернета через Китай. В конце ноября подписан меморандум о сотрудничестве трех стран (Кыргызстан, Китай и Узбекистан). Нерешенным остается только ценовой вопрос. Государственные органы не могут вмешиваться в процесс переговоров.

Министерство связи и высоких технологий Азербайджана предложило Кыргызстану поставлять Интернет через спутник, принадлежащий компании «Азеркосмос».

  • Кыргызстан начал искать альтернативные пути доступа к Интернету после того, как казахстанские провайдеры в 3 раза повысили тариф.

Депутат Жогорку Кенеша Зиядин Жамалдинов предложил рассмотреть спутниковый Интернет как альтернативу. В Республиканском производственном объединении радиорелейных магистралей, телевидения и радиовещания установлен транспондер для поднятия ТВ-каналов на французский спутник Eutelsat. Однако он не предусматривает поставку Интернета, для которого требуется расширение, и необходимо установить еще одно оборудование стоимостью $500 тысяч.

Спутниковый Интернет – дорогое удовольствие. Например, 1 Мб в секунду стоит $1,4 тысячи не только для оператора, но и для конечного потребителя. Для вещания ТВ-каналов стоимость 1 Мб в секунду составляет более $1 тысячи без учета оборудования. 

  • Транспондер (transponder) – устройство приема-передачи сигнала, на спутниках обычно устанавливаются транспондеры Ku, C и Ka диапазонов. Транспондер на спутники применяется для передачи на землю сигналов телевидения, радио, дата-сервисов. Транспондеры на спутнике могут быть как передающие, применяемые для вещания, так и приемо-передающие для оказания услуг двухсторонней связи, примером служат VSAT или спутниковая телефонная связь. На одном спутнике могут установить до нескольких десятков транспондеров различных диапазонов частот. 
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/41754/
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