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Техноблог

Роботов-гуманоидов начали использовать для уборки квартир в США

Роботов-гуманоидов начали использовать для уборки квартир в США. Необычный сервис запустили в Сан-Франциско, пишет издание Life.ru.

© X / Alexander Koch
Фото © X / Alexander Koch. Роботов-гуманоидов начали использовать для уборки квартир в США
Как отмечается, за 30 долларов в час (чуть больше около 2 тысяч 600 сомов) домой к клиенту приезжает человекоподобный уборщик Tau Robotics, который умеет пылесосить, протирать пыль и выносить мусор.

Однако у «продвинутого» стартапа есть важный нюанс: роботом управляет человек из офиса при помощи искусственного интеллекта, сам гуманоид с задачами пока справиться не готов.

© X / Alexander Koch
Фото © X / Alexander Koch. Роботов-гуманоидов начали использовать для уборки квартир в США
Директор компании Алекс Кох заявил, что сервис нацелен на расширение рынка домашнего клининга и создан для тех, кто раньше не прибегал к помощи домработниц. Но большинство экспертов пока относятся к проекту скептически — несмотря на сильный прогресс, бытовые задачи остаются для роботов довольно сложными.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/383939/
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