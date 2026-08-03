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Техноблог

Новая функция: WhatsApp тестирует папку для сообщений бизнеса

В мессенджере WhatsApp начали тестировать новую функцию, которая автоматически переносит сообщения от крупных компаний в отдельную папку Offers & Updates («Предложения и обновления»), информирует GSMArena.

Отмечается, что новшество призвано уменьшить количество служебных сообщений в основном списке чатов. В отдельную папку будут перемещаться, в частности, уведомления от банков, авиакомпаний и других крупных организаций, включая сообщения о скидках и статусе доставки заказов.

Сейчас WhatsApp тестирует несколько вариантов времени, по истечении которого сообщения будут переноситься в новую папку. Максимальный рассматриваемый срок составляет 24 часа. Пользователи смогут полностью отключить эту функцию в настройках, однако выбрать собственный интервал времени не получится.

На текущем этапе нововведение распространяется только на сообщения от крупных компаний. В будущем WhatsApp также рассматривает возможность автоматически переносить в отдельную папку сообщения от малого бизнеса.

WhatsApp уже вводил меры против навязчивых сообщений от бизнеса. В 2024 году сервис разрешил пользователям отписываться от маркетинговых сообщений брендов. Позже он ограничил число массовых рассылок, которые компании и пользователи могут отправлять за определенный период. В октябре 2025 года WhatsApp также ограничил число сообщений, которые бизнес может отправить без ответа со стороны пользователя. 
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/383862/
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