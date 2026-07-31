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Техноблог

Xiaomi выпустила свой первый гибридный внедорожник

Китайская корпорация Xiaomi представила полноразмерный гибридный внедорожник SkyNomad N70, способный преодолевать до 505 километров исключительно на электрической тяге. Об этом сообщило издание CarNewsChina.

Xiaomi
Фото Xiaomi. Гибридный внедорожник SkyNomad N70
Автомобиль получил тяговую батарею емкостью 76 киловатт-часов. Источником энергии в пути служит генератор на базе 1,5-литрового бензинового двигателя внутреннего сгорания, не имеющего прямой механической связи с колесами. Оборудование машины позволяет вырабатывать около 4 киловатт-часов электроэнергии с каждого потраченного литра топлива.

Двухмоторная модификация N70 Max выдает совокупную мощность 416 лошадиных сил за счет переднего электромотора на 282 лошадиные силы и заднего на 134 лошадиные силы. Расход электроэнергии составляет 15,85 киловатт-часа на 100 километров.

Xiaomi
Фото Xiaomi. Гибридный внедорожник SkyNomad N70
Модификации серии SkyNomad комплектуются тяговыми батареями емкостью 52 или 76 киловатт-часов. Флагманская версия N90 Max с аккумулятором на 76 киловатт-часов обеспечивает пробег на электротяге до 464 километров, а суммарный запас хода при использовании бензина достигает 1 тысячи 705 километров. При разряженной батарее расход топлива составляет 6,26 литра на 100 километров.

Разгон до 100 километров в час занимает 5,9 секунды, а максимальная скорость ограничена отметкой 190 километров в час. На станциях быстрой зарядки машина восполняет запас хода на 285 километров за 15 минут.

Стоимость модификации N70 Max в Китае начинается от 38 тысяч 410 долларов, а семиместная N90 Max оценивается минимум в 44 тысячи 570 долларов.

Продажи первых версий стартовали 30 июля, а более доступные модификации выйдут на рынок в сентябре.

Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/383719/
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