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Техноблог

На Марсе обнаружили «море многоугольников»

Марсоход NASA Curiosity передал панорамные снимки долины Валле-Гранде у подножия горы Шарп, где ученые зафиксировали поле сотовидных полигональных трещин. Об этом сообщило издание Phys.org.

NASA/JPL-Caltech/MSSS
Фото NASA/JPL-Caltech/MSSS. На крупном плане многоугольных трещин видна их сотовая текстура
Снимки сделаны 19 и 20 июня. Размер каждой отдельной многоугольной ячейки составляет от 4 до 8 сантиметров. Трещины покрывают дно долины и огибают скалу Мирафлорес высотой 6 метров, вершину которой покрывает слой светлого песка.

Ученые Лаборатории реактивного движения NASA сравнивают узоры с арктическими структурами на Земле, образующимися при высыхании влажной почвы и циклах замерзания.

NASA/JPL-Caltech/MSSS
Фото NASA/JPL-Caltech/MSSS. Покрытый песком холм, получивший название Мирафлорес
За 14 лет работы на Марсе ровер собрал доказательства того, что миллиарды лет назад предгорья пятикилометровой горы Шарп покрывала сеть озер и ручьев. Исследователи измерили химический состав пород, чтобы уточнить процесс испарения воды с поверхности планеты.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/383559/
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