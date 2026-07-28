В Кыргызстане запустили международный платежный сервис Apple Pay

В Кыргызской Республике стал доступен международный платежный сервис Apple Pay, позволяющий держателям банковских платежных карт безопасно, быстро и удобно оплачивать товары и услуги с помощью устройств Apple, а также совершать покупки в мобильных приложениях и сети Интернет. Об этом сообщил Национальный банк КР.

По его данным, запуск Apple Pay стал результатом последовательной работы Нацбанка «по развитию современной платежной инфраструктуры, внедрению международных финансовых технологий и созданию условий для интеграции республики в глобальную цифровую платежную экосистему».

Внедрение сервиса обеспечивает гражданам и бизнесу доступ к передовым цифровым платежным решениям, широко применяемым во многих странах мира. Нацбанк КР

«Пользователи Apple Pay могут осуществлять бесконтактную оплату с помощью мобильных устройств без предъявления банковской карты как в торгово-сервисных предприятиях, так и при совершении покупок в мобильных приложениях и интернете. Сервис доступен при оплате товаров и услуг за рубежом», — отметили в НБ КР.

«Высокий уровень безопасности платежей обеспечивается применением современных технологий защиты данных, включая токенизацию, при которой реквизиты банковской карты заменяются уникальным цифровым идентификатором. Подтверждение операций осуществляется посредством встроенных средств аутентификации устройств Apple (Face ID и Touch ID), что обеспечивает надежную защиту платежной информации и снижает риски мошенничества», — говорится в сообщении.

Как отметили в Нацбанке, «для бизнеса внедрение сервиса создает дополнительные возможности для развития безналичных расчетов, электронной коммерции и цифровых услуг, расширения клиентской базы и повышения качества обслуживания пользователей, включая иностранных туристов и покупателей, привыкших к использованию Apple Pay».

В масштабах государства интеграция Apple Pay является важным этапом развития цифровой экономики. Нацбанк КР

«Этот шаг будет способствовать увеличению доли безналичных расчетов, повышению прозрачности платежей, развитию электронной торговли и укреплению доверия населения к современным финансовым инструментам», — считают в НБ КР.

«Запуск Apple Pay подтверждает соответствие платежной инфраструктуры Кыргызской Республики современным международным требованиям в области безопасности и цифровых платежных технологий, а также укрепляет позиции страны как открытого и развивающегося цифрового финансового рынка», — заявили в Нацбанке.