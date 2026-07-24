02:52
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Техноблог

Google меняет правила хранения резервных копий: что должен знать пользователь

Пользователям Android устройств начали поступать уведомления от Google о предстоящем изменении правил хранения резервных копий. Как сообщает издание Android Authority, через полтора месяца резервные данные смартфонов будут учитываться в общем объеме облачного хранилища Google Диска.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Сейчас резервные копии, включающие SMS, историю звонков, настройки устройства и другие системные данные, не влияют на лимит бесплатного облачного пространства. После вступления новых правил в силу они будут занимать место на Google Диске наравне с фотографиями, видео и другими файлами.

Это означает, что пользователи быстрее смогут исчерпать доступный объем хранилища, особенно если уже активно используют облако для хранения личных данных.

Если после обновления свободного пространства на Google Диске не останется, Android перестанет автоматически создавать резервные копии устройства.

Чтобы восстановить работу резервного копирования, пользователям придется удалить ненужные файлы из Google Диска, освободить место за счет очистки почты Gmail или Google Фото или оформить платную подписку с увеличенным объемом облачного хранилища.

 Одновременно Google расширила возможности управления резервными копиями. На устройствах с Android 9 и более новыми версиями пользователи смогут самостоятельно выбирать, какие приложения и данные сохранять в облаке, а какие исключить из резервного копирования.

Такой подход поможет сократить объем занимаемого пространства и сохранить только действительно важную информацию.

Нововведение призвано сделать использование облачного хранилища более прозрачным, однако владельцам смартфонов стоит заранее проверить, сколько свободного места осталось на Google Диске. Если хранилище уже почти заполнено, после вступления изменений в силу автоматическое резервное копирование может отключиться без дополнительного увеличения объема или очистки облака.
Ссылка: http://24.kg/tehnoblog/382794/
просмотров: 3428
Версия для печати
Материалы по теме
iPhone с двумя аккумуляторами планирует выпустить компания Apple
Apple выплатит 250 миллионов долларов владельцам iPhone из-за функций ИИ
Nokia выпустила кнопочный телефон-пауэрбанк
Динара Руслан: почему компании снова нанимают уволенных из-за ИИ-специалистов
Новый сервис. Apple хочет давать в аренду свои гаджеты
Обновление Windows 11. Microsoft удалила рекламный контент из результата поиска
Apple запускает производство юбилейного iPhone 20
Не проработал и года. OpenAI объявила о закрытии браузера ChatGPT Atlas
Без вашего уведомления. Нейросеть от Meta научилась копировать лица из Instagram
Apple подала в суд на OpenAI, обвинив компанию в краже коммерческих секретов
Популярные новости
Дипфейк-шантаж: как ИИ-порнография стала новым оружием вымогателей Дипфейк-шантаж: как ИИ-порнография стала новым оружием вымогателей
Это не&nbsp;соцсети. Эксперты выяснили, где больше времени проводят пользователи Это не соцсети. Эксперты выяснили, где больше времени проводят пользователи
В&nbsp;Кыргызстане запустили международный платежный сервис Apple Pay В Кыргызстане запустили международный платежный сервис Apple Pay
iPhone с&nbsp;двумя аккумуляторами планирует выпустить компания Apple iPhone с двумя аккумуляторами планирует выпустить компания Apple
Бизнес
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
DemirBank получил награду Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay
O!Business&nbsp;&mdash; управляйте бизнесом со&nbsp;смартфона легко и&nbsp;выгодно O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
31 июля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 июля, четверг
23:49
На Марсе обнаружили «море многоугольников»
23:28
В жилмассиве «Кырман» Бишкека модернизировали уличное освещение
23:06
Экс-полпред Чуйской области Мирбек Мияров оправдан по делу о многоженстве
22:45
В Кочкорском районе выращивают салат «Айсберг». Его будут экспортировать
22:32
Лидеры стран ЦА и Азербайджана приняли участие в открытии гольф-клуба